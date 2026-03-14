कन्या राशिफल 14 मार्च 2026: कन्या राशि वाले आज काम में रखें फोकस, खर्चों पर भी रखे नजर, रहें सावधान
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च का दिन…
Virgo Horoscope Today 14 March 2026, कन्या राशिफल : कन्या राशि के लिए आज का दिन कामकाज को ठीक ढंग से करने का हो सकता है। कई छोटे काम सामने आ सकते हैं। ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय एक-एक काम पूरा करना बेहतर रहेगा। आज काम की लिस्ट बनाकर चलना मदद कर सकता है। जो जरूरी काम हैं, उन्हें पहले पूरा करें। एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू करना ठीक रहेगा। इससे उलझन कम रहेगी। आज छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। आपकी नजर कई ऐसी चीजों पर जा सकती है जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इससे काम में सुधार भी हो सकता है। अगर किसी काम में मदद की जरूरत पड़े तो पूछने में संकोच न करें। साथ काम करने वाले लोग सहयोग कर सकते हैं। दिन के आखिर में कुछ जरूरी काम पूरे हो सकते हैं।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल आज
रिश्तों के मामले में आज शांत रहना बेहतर रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी की बात ध्यान से सुनें। बातचीत में नरमी रखना जरूरी रहेगा। छोटी-सी देखभाल या स्नेह भरा व्यवहार रिश्ते को मजबूत बना सकता है। आज पुरानी बातों को उठाने से बचना बेहतर रहेगा। साथ में सामान्य समय बिताना भी अच्छा रह सकता है। जो लोग सिंगल हैं, वे किसी दोस्ताना माहौल में नए लोगों से मिल सकते हैं। बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ सकती है। समान रुचियां बातचीत को आसान बना सकती हैं।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल आज
कामकाज के मामले में आज योजना बनाकर चलना ठीक रहेगा। काम की सूची बनाएं और एक-एक करके उसे पूरा करें। किसी काम की जानकारी दोबारा जांच लेना भी जरूरी रहेगा। इससे गलती की संभावना कम रहेगी। अगर नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे धीरे-धीरे समझकर शुरू करें। टीम के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी रहेगा। अगर किसी सहकर्मी को मदद की जरूरत हो तो सहयोग करना ठीक रहेगा।
Virgo Money Horoscope Today, कन्या आर्थिक राशिफल आज
पैसों के मामले में आज सावधानी रखना बेहतर रहेगा। रोजमर्रा के खर्चों पर नजर रखें। बिना जरूरत के खरीदारी करने से बचना ठीक रहेगा। अगर कोई ऑफर सामने आता है तो उसकी जानकारी पहले देख लें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ पैसे से जुड़े मामलों पर खुलकर बात करना भी जरूरी हो सकता है। छोटी बचत आगे चलकर काम आ सकती है।
Virgo Health Horoscope, कन्या स्वास्थ्य राशिफल आज
सेहत के मामले में आज साधारण दिनचर्या बनाए रखना बेहतर रहेगा। समय पर खाना खाएं और दिनभर पानी पीते रहें। थोड़ी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को आराम दे सकती है। बीच-बीच में स्क्रीन से ब्रेक लेना भी जरूरी रहेगा। अगर थकान महसूस हो तो आराम करें। समय पर सोना और नियमित नींद लेना सेहत के लिए जरूरी रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट