आज का कन्या राशिफल (13 नवंबर): सावधानी यह है कि आपकी दृढ़ता आदेश जैसी न सुनाई दे
साफ सावधानी यह है कि घरेलू चर्चा में आपकी दृढ़ता आदेश जैसी न सुनाई दे। इसलिए मिलन के बाद थोड़ी निजी जगह की इच्छा होगी।
मन का तनाव आज कम होगा और घर के बीच सुकून महसूस होगा। परिवार तथा साथियों के साथ रहने से खुशी मिलेगी। किसी मिलन या कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है, जहां परिचित चेहरों के बीच मन खुला रहेगा। माता के साथ संबंध में अपनापन रहेगा और उनकी मौजूदगी दिन को अच्छा अर्थ देगी। वाहन खरीदने या माता-पिता के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। इन संभावनाओं के बीच घर का आराम सबसे अधिक आकर्षित करेगा। अपनी जरूरत और परिवार की पसंद पर बातचीत होगी। तुला राशि के दूसरे भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी सूर्य आत्मसम्मान और अधिकार की भावना को सामने रखेगा। इससे अपनी बात को वजन देने की इच्छा होगी। साफ सावधानी यह है कि घरेलू चर्चा में आपकी दृढ़ता आदेश जैसी न सुनाई दे।
कन्या करियर राशिफल
तनाव कम होने से काम के बारे में सोच अधिक व्यवस्थित रहेगी। घर की चिंता का भार हल्का लगने पर सामने के कार्य पर ध्यान देना सहज होगा। हालांकि आज पद या करियर के किसी बड़े परिणाम का स्पष्ट संकेत नहीं है। वरिष्ठों की बात और अपने काम के सम्मान का विषय अधिक संवेदनशील लगेगा। किसी चर्चा में अपनी भूमिका स्पष्ट करने की इच्छा होगी। विद्यार्थियों का मन घर के आराम की ओर खिंचेगा और परिचित वातावरण में बैठना अच्छा लगेगा। परिवार के साथ समय की चाह और काम की जिम्मेदारी के बीच तालमेल बनाना पड़ेगा। आज काम या अध्ययन का एक निश्चित हिस्सा पूरा करके ही पारिवारिक समय शुरू करें।
कन्या धन राशिफल
वाहन खरीदने के योग हैं। माता-पिता की ओर से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी है, हालांकि रकम या मदद के रूप का स्पष्ट संकेत नहीं है। परिवार में किसी जरूरत पर बात होगी और अपनी सुविधा को लेकर सोच आगे बढ़ेगी। बचत बढ़ाने के लिए दिन उपयोगी है। कोई लाभ मिलने की संभावना से खर्च करने का उत्साह बढ़ेगा, मगर भविष्य की जरूरत के लिए रकम बचाने का विचार भी सामने रहेगा। घर की पसंद और अपनी आर्थिक क्षमता के बीच संतुलन देखना आसान लगेगा। वाहन से जुड़ी इच्छा दिन का महत्वपूर्ण विषय बन सकती है। आज संभावित लाभ को खर्च में जोड़ने से पहले वास्तविक उपलब्ध रकम देखें।
कन्या लव राशिफल
माता से जुड़ाव सकारात्मक रहेगा और उनकी बात सुनकर मन को अच्छा लगेगा। परिवार तथा साथियों के बीच खुशी मिलेगी। घर की शाम का आकर्षण बना रहेगा, क्योंकि पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे घर का आराम और परिवार का साथ मन को अपनी ओर खींचेगा। किसी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है और अपनों के साथ सामान्य बातचीत भी सुखद लगेगी। सिंह राशि के बारहवें भाव में केतु भीड़ से कुछ समय पीछे हटने तथा कुछ अपेक्षाएं छोड़ देने का भाव देगा। सभी ग्रहों के बदलाव का आपकी राशि पर क्या असर रहने वाला है, हर गोचर आपको क्या देगा, इसके लिए फ्री में करें पंड़ितजी से चैट
कन्या हेल्थ राशिफल
तनाव घटने से मन को राहत मिलेगी। दिन के काम पहले जितने भारी महसूस नहीं होंगे और घर लौटने का विचार सुकून देगा। परिवार के बीच प्रसन्नता मानसिक थकान कम महसूस कराएगी। आज किसी खास शारीरिक नतीजे का संकेत नहीं है, इसलिए मन की शांति को ही दिन की मुख्य राहत मानें। थोड़ी देर अकेले बैठने की इच्छा होगी और लगातार बातचीत से विराम अच्छा लगेगा। घरेलू वातावरण में अपनी गति से समय बिताना सहज रहेगा। काम पूरा होने के बाद भी हर खाली क्षण भरने की जल्दी कम होगी। आज आराम के समय को किसी नई व्यस्तता से न भरें।
क्या करें
बचत के लिए एक रकम अलग रखें। घर की खुशी के बीच अपनी आगे की जरूरत पर भी ध्यान देना सहज रहेगा।
क्या न करें
वाहन खरीदने की इच्छा को परिवार के किसी सदस्य पर तुरंत सहमति देने का दबाव न बनाएं।
कल का राशिफल
कल माता का स्नेह मिलेगा। संपत्ति और घरेलू उपकरण खरीदने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ सैर की संभावना है। जीवनसाथी से गर्मजोशी रहेगी, घर सजाने पर खर्च बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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