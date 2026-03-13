कन्या राशिफल 13 मार्च 2026: कन्या राशि वाले ओवरकमिटमेंट और अचानक लोन लेने से बचें
Virgo Horoscope today 13 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। कन्या राशि के लोगों के लिए लव, फाइनेंस और हेल्थ से लेकर करियर तक का राशिफल यहां पढ़ें।
Virgo Horoscope for Today 13th March 2026 : प्रैक्टिकल तरीके से चुनाव आप करते हैं, तो पर्सनली आप आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आज क्लियर प्लान मददगार साबित होंगे। आपको सावधावी से हर डिटेल को चेक करना है। लगातार की आदतें आपके नतीजों को और भी अच्छा करेंगी, फिर चाहे हेल्थ और या फिर फाइनेंस। फ्रेंडली मदद आपके पास आ सकती है, जब आप विनम्रता से बात करते हैं। फोकस से काम करेंगे तो इसकी सीधा फायदा आपको होगा। अगर कोई बड़ा काम आपको मिला है, तो उसे छोटे पार्ट में बांट लो, एक-एक करके इसे खत्म करो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके साथ आपकी कोशिशों की तारीफ करेंगे।
कन्या लव राशिफल
कन्या राशि वालों के रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे अगर आप लगातार केयर दिखाएं और ईमानदारी से अपने पार्टनर की बातों को सुनेंगे। अगर आप अपने पार्टनर की हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रहे हैं तो आपकी कही हुए किसी बात से ज्यादा यह कमाल दिखाएगी। किसी शेयरिंग काम के जरिए सिंगल लोग किसी खास से मिलेंगे। आपको वैल्यूज पर फोकस करना है। रोज के कामों को करके आप एक दूसरे का विश्वास और भी मजबूत कर सकते हैं। इससमय कन्या राशि वालों को अपने लवर या पार्टनर की आलोचना नहीं करनी है, उनसे प्यार से बात करें। इससे आपका संबंध गहरा होगाऔर आप दोनों में नजदीकियां आएंगी। हर छोटी जीत को साथ में सेलिब्रेट करें।
कन्या करियर राशिफल
आपका काम तभी चमकता है जब आप हर डिटेल पर खास ध्यान देते हैं और सावधानी से प्लानिंग करते हैं। आपको जो काम पहले करना है, उनकी एक शार्ट लिस्ट बना लेनी चाहिए। हर आइटम को उसके समय पर पूरा करें। इससे आपको काम होते हुए भी दिखेगा और आपका विश्वास भी बढ़ेगा। अगर किसी बात को लेकर श्योर नहीं है तो सिंपल सवाल पूछें और टीम के लोगों के साथ नोट्स शेयर करें। एक काम जो आप पूरा कर रहे हैं, वो आपको पहचान दिला सकता है और नई जिम्मेदारी दे सकता है। आपको ओवरकमिटमेंट नहीं करना है, अपने टाइम को बैलेंस करें, जिससे क्वालिटी अच्छी बनी रहे। प्रैक्टिकल एफर्ट से आपका रास्ता अच्छा रहेगा और आपको अपने आउटकम का रिव्यू भी लेना चाहिए।
कन्या मनी राशिफल
आज आपके लिए सेविंग्स और सिंपल अकाउंट चेक करने का दिन है, सावधानी से अपना अकाउंट देखें और सेविंग के लिए पैसा अलग रखें। आपको अपने खर्चों को एडजस्ट करना होगा, जिससे आप हर वीक इनकम से कुछ ना कुछ पैसा सेव कर सकें। आपको अचानक होने वाले आर्थिक वादों को फिलहाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो लोन भी ना लें। अगर परिवार की कोई जरूरत आती है तो सभी ऑप्शन को शांति से डिस्कस करें और उन पर एक प्लान बनाएं, एक छोटा बजट तैयार करें। एक मॉडेस्ट इनकम आ सकती है आपके किसी आइडिया आपकी हॉबी और शार्ट काम से । अपने रिकॉर्ड रखें और समझदार से फैसले लें।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए रोज की आदतें इंप्रूव होंगी। आपको दिन की शुरुआत शार्ट और वॉक से करनी चाहिए। लाइट स्ट्रेचिंग करें और सिंपल ब्रीदिंग के प्लान बनाएं। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। आपको रोज के सोने के घंटों को रेगुलर रखना चाहिए। देर रात हैवी स्क्रीन को फिलहाल छोड़ दें, इससे आपकी नींद खराब होती है। बैलेंस और वेज खाना खाएं, इसमें फ्रूट्स और सब्जियां खाएं, दाल लें और साबुत अनाज भी शामिल करें। मसालों की मात्रा खाने में कम ही रखें। अच्छे से पानी पिएं और आराम करें, जब आपको जरूरी लगे। मेंटल ब्रैक लेकर आप अपने दमाग को सही कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां