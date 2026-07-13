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कन्या राशिफल 13 जुलाई: सूर्य करियर वाले हिस्से को सक्रिय कर रहे, पैसों के मामले में मिलेगी स्थिरता

By Anita Baranwal
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Virgo Horoscope Today 13 July 2026: कन्या राशि वालों का आज महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बन सकता है। उनके साथ हुई छोटी बातचीत भी आगे चलकर काम आ सकती है। पढ़ें आज का विस्तृत कन्या राशिफल।

कन्या राशिफल 13 जुलाई: सूर्य करियर वाले हिस्से को सक्रिय कर रहे, पैसों के मामले में मिलेगी स्थिरता

Virgo Horoscope Today 13 July 2026, कन्या राशिफल: कामकाज का दबाव रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्थिति आपके पक्ष में व्यवस्थित होती दिख रही है। पिछले दिनों की चिंता कुछ कम हो सकती है। जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, फिर भी आप बिखरेंगे नहीं। चंद्रमा और सूर्य करियर वाले हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस, प्रतिष्ठा, लक्ष्य और समयसीमा सबसे ऊपर रहेंगे। लोग आपसे जवाब और परिणाम दोनों चाहेंगे। बुध वक्री होने से पुराने काम की समीक्षा, फाइल सुधार, मीटिंग के नोट्स और निर्णय की भाषा पर ध्यान देना जरूरी है। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बन सकता है। उनके साथ हुई छोटी बातचीत भी आगे चलकर काम आ सकती है। परिवार की ओर से भी कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी। पिता समान किसी व्यक्ति की स्थिति या सलाह से राहत मिल सकती है। मां या घर के माहौल को थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। रोमांटिक मूड भी बीच-बीच में उभरेगा, लेकिन व्यस्तता उसे पूरी जगह नहीं दे पाएगी। कुल मिलाकर यह दिन उत्पादक है, बशर्ते आप क्रम से काम करें।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ समय कम हो तो भी भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। आपकी व्यस्तता के बावजूद सामने वाला सहयोगी रवैया दिखा सकता है। किसी साझा योजना, घर की व्यवस्था या भविष्य की छोटी तैयारी पर बात हो सकती है। रोमांटिक मूड बना रहेगा, इसलिए दिन के अंत में शांत बातचीत अच्छा असर देगी। अगर शादीशुदा हैं, तो साथी की राय आपको किसी निजी या घरेलू निर्णय में उपयोगी लग सकती है। मां या घर के किसी सदस्य की चिंता को नजरअंदाज न करें। रिश्ते समय मांगते हैं, भले कम समय सही।

शिक्षा और करियर

करियर के लिए यह दिन मजबूत माना जाएगा। कार्यस्थल की स्थिति बेहतर हो सकती है। आपकी मेहनत, अनुशासन और बारीकी पर पकड़ नोटिस की जा सकती है। सीनियर, अनुभवी व्यक्ति या कोई प्रभावशाली संपर्क आगे के रास्ते साफ करने में मदद कर सकता है। छात्र वर्ग के लिए एकाग्रता अच्छी रहेगी। विशेषकर वे छात्र जो लक्ष्य तय करके चल रहे हैं, उन्हें पढ़ाई में गति मिलेगी। प्रतियोगी या प्रोफेशनल तैयारी करने वालों को संशोधन और दोहराव से फायदा होगा। साझेदारी या संयुक्त काम में स्पष्ट भूमिकाएं तय रखें। एक ही समय में बहुत कुछ लेने के बजाय प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ें। यही तरीका आपको सबसे बेहतर परिणाम देगा।

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धन और वित्त

पैसों के मामले में स्थिरता दिखती है, हालांकि खर्च भी साथ रहेंगे। करियर से जुड़े कामों पर खर्च उपयोगी साबित हो सकते हैं। आय बढ़ाने के लिए संपर्कों का सहारा मिल सकता है। साझा संपत्ति, घर या साथी के नाम से जुड़े किसी कागजी विषय पर बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन हर दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। दिखावे या आवेग में खरीदारी से बचें। बचत की योजना शुरू करने या पुराने बजट को सुधारने के लिए दिन ठीक है।

स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर से ज्यादा दिमाग काम करेगा, इसलिए मानसिक थकान हो सकती है। लंबे समय तक बैठकर काम करने से जकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है। बीच-बीच में उठें, पानी पिएं और हल्की स्ट्रेचिंग करें। घर के किसी सदस्य, खासकर माता की सेहत को लेकर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। अपनी नींद और भोजन का समय नियमित रखें। यही आपकी सबसे अच्छी देखभाल होगी।

आज की सलाह: काम की सूची छोटी रखें और घर की एक जरूरी बात को टालने के बजाय निपटाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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