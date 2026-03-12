कन्या राशिफल 12 मार्च 2026: कन्या राशि वालों के पास क्लियर प्लान नहीं है तो बड़े प्रोजेक्ट शुरू ना करें
Virgo Horoscope today 11 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों के पास क्लियर प्लान नहीं है तो बड़े प्रोजेक्ट शुरू ना करें
Virgo Horoscope for Today 12th March 2026 : सावधानी से प्लानिंग बनाने से आपको क्लियर रिजल्ट मिलेंगे। आपको अपने फोकस को शार्प करना है। इस समय काम को साफ औप अपने गोल्स को क्लियर रखें। काम में क्या खत्म हुआ है,इसकी एक लिस्ट बनाएं। अपने परिवार और साथियों से अपने आइडियाज शेयर करें। घर में सभी कबाड़ें को बाहर करें। प्रैक्टिकल तौर पर चीजों को चुनाव करें। आपको ऐसी मीटिंग्स को अवाइड करना है, जिनकी अभी जरूरत नहीं है। आपको अपने सिंपल बजट को अच्छे से रिव्यू करना है। शार्ट वॉक आपके माइंड को रिफ्रेश करेंगी और एनर्जी लाएंगी।
कन्या लव राशिफल
इमोशनल क्लैएरिटी से आपके रिलेशनशिप में आपको मदद मिलेगी। आपको सिंपल चीजों के बारे में बोलना है, अपनी जरूरतो के बारे में बताएं और बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनें, इससे आपके रिलेशनशिप में एक तरफ जहां सिक्योरिटी आएगी, वहीं आपको प्यार भी मिलेगा। सिंगल आज किसी ग्रुप टास्क के जरिए किसी से मिलेगी। आपको खुलकर बात करनी चाहिए। आज कपल्स को अपने काम को अच्छे से बांट लेना चाहिए, जिससे आपको काम की टेंशन भी ना हो और आप दोनों एक साथ अधिक से अधिक समय बिता सकें।
कन्या करियर राशिफल
आज कन्या राशि वालों को काम नें प्लानिंग और केयरफुल टाइमिंग से लाभ होगा। आपको काम की एक शार्ट लिस्ट बनानी है, जो अच्छे से पूरे हो गए हैं। अगर स्किल मैच कर रहे हैं, तो मदद करें और फीडबैक भी मांगे। अगर आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, तो आपको बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से बचना चाहिए। अपने काम पर फोकस बनाए रखें और खास डॉक्यूमेंट्स को फाइल करें और पेंडिंग मैसेज का जवाब दें, इससे आपका स्पेस सही रहेगा। आज काफी लंबे समय से अगर कोई इश्यू चला आ रहा है, तो आपका प्रैक्टिकल सजेशन इसे सोल्व करने में मदद करेगा। आपको अपने साथियों से भी दोपहर बाद सम्मान मिल सकता है।
कन्या मनी राशिफल
कन्या राशि वालों को छोटे खर्चों और आवेग में आकर पैसा खर्च करने की आदतों को अवाइड करना चाहिए। आपको अपने बजट का एक सिंपल प्लान बनानाहै। अपने खर्चों को सिंपल नोट में देखें कि आप कहां -कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर जल्दबाजी में कुछ करना है, तो अवाइड करें, एक दिन के लिए रुके और दोबारा चेक करें। जो भी आप कमाते हैं, उसमें एक बड़ा पैसा सेविंग और इमरजेंसी के लिए रखें। बड़ी खरीददारी करने जा रहे हैं, तो किसी दोस्त से सलाह लें, जो आपको सही सलाह देता हो। आज अगर अपने पैसों को सावधानी से ट्रैक करेगें, तो आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा। बाद में इस आदत को स्थायी फाइनेंस बनाए रखने के लिए अपना लें।
कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वालों की बॉडी को रुटीन और जेंटल केयर से लाभ होगा। मॉर्निंग में स्ट्रैचिंग और गर्म पानी पीने से भी आपको फायदा होगा। खाने में वेज खाना, सीजनल फ्रूट्स और विटामिन्स को शामिल करें। आपको काम में लगातार नहीं लगे रहना है, आराम करें और ब्रैक लें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालें। आपको रात की नींद को स्किप नहीं करना है, आराम के लिए समय निकालें। इस समय अगर आपको तनाव होता है, तो आपको शांति से बात करनी है और अपने दोस्त से भी बोलना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, किसी अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल्स से सलाह लें और पूरी गाइडेंस से इलाज कराएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
