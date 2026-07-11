Kanya Rashifal 12 July 2026: कन्या राशि को आज सूर्य-बुध करियर में देंगे पुश, वक्री बुध से रहें सावधान
Virgo Horoscope Today: करियर के मामले में कन्या राशि वाले आज खूब एक्टिव रहेंगे। इसकी वजह सूर्य और बुध हैं। हालांकि वक्री बुध के चलते थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी है। पढ़ें आज का कन्या राशिफल।
Virgo Horoscope Today 12 July 2026, कन्या राशिफल: दिन की शुरुआत सीखने, समझने, यात्रा, मार्गदर्शन या किसी आध्यात्मिक और सकारात्मक काम की ओर झुका सकती है। मन सामान्य से थोड़ा खुला रहेगा और आप रोजमर्रा की भागदौड़ से ऊपर उठकर चीजों को बड़े नजरिए से देखना चाहेंगे। किसी पूजा, शांत स्थान, प्रेरक बातचीत या ज्ञान बढ़ाने वाली गतिविधि में मन लग सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी, सहयोग या संतोष देने वाली बात भी मिल सकती है। प्रेम और परिवार में भी मधुरता बनी रहेगी। दिन के बाद के हिस्से में ध्यान सीधे काम, जिम्मेदारी और लक्ष्य पर आ जाएगा। चंद्रमा का यह बदलाव आपको फिर से प्रैक्टिकल मोड में लाएगा। सूर्य और बुध करियर को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए सोचने के साथ काम को जमीन पर उतारना भी जरूरी होगा। बुध वक्री होने से पुराने मसले या अधूरे काम सामने आ सकते हैं। अच्छे विचार आज मिलेंगे, पर उन्हें व्यवस्थित रूप देने से ही लाभ होगा।
कन्या राशि का लव राशिफल
रिश्तों में गर्माहट और समझदारी दोनों दिखेंगी। प्रेम संबंध में भाग्य का हल्का साथ महसूस हो सकता है। बातचीत सहज रहेगी और एक दूसरे के लिए समय निकालना आसान होगा। शादीशुदा लोगों के लिए स्नेह बढ़ाने वाला दिन है। यदि पिछले दिनों कोई भावनात्मक दूरी थी, तो उसे कम करने का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ समय बिताना सुख देगा। दिन के बाद के हिस्से में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए साथी को यह महसूस न होने दें कि वे आपकी सूची में पीछे हैं। छोटी पर ध्यान देने वाली बात भी रिश्ता मजबूत करेगी।
कन्या राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है। समझ, याददाश्त और विषय में रुचि बेहतर रह सकती है। जो लोग उच्च अध्ययन, परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पहले हिस्से में अच्छा फोकस मिलेगा। करियर में दिन बढ़ने पर जिम्मेदारियां सामने आएंगी। प्रेजेंटेशन, मीटिंग, योजना, प्रबंधन या रिपोर्ट वाले काम पर आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। सूर्य और बुध ऊपरी दिशा में काम करा रहे हैं, इसलिए आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी। लेकिन वक्री बुध के कारण पुराने ड्राफ्ट, फाइल या संचार की गलती सुधारनी पड़ सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नई शुरुआत की सोच बन सकती है, पर तैयारी और समयबद्ध प्लान जरूरी रहेगा।
कन्या राशि का फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रह सकती है। लाभ के अवसर मित्रों, नेटवर्क या चल रहे काम से मिलते दिख रहे हैं, लेकिन खर्च भी मौजूद रहेंगे। किसी यात्रा, सीखने, दस्तावेज या काम से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें। यदि नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो पहले बजट, लागत और समय का साफ हिसाब बनाएं। आय का रास्ता ठीक है, बस बिखरे खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। मन अच्छा रहने से शरीर भी साथ देगा। फिर भी दिन के बाद के हिस्से में थकान जमा हो सकती है, खासकर यदि आप लगातार काम करते रहें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूरी रहेगी। देर रात तक काम करने से बचें। मानसिक शांति के लिए कुछ मिनट शांत बैठना या प्रार्थना जैसा समय मददगार होगा।
आज की सलाह: अच्छे विचारों को लिख लें, फिर उन्हें व्यवहारिक योजना में बदलकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र