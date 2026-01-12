Hindustan Hindi News
Virgo Horoscope Today 12 January 2026: Aaj Ka Kanya Rashifal Future Predictions and Bhavishyafal
कन्या राशिफल 12 जनवरी 2026 : कन्या राशि वाले आज खुद पर दें ध्यान, धैर्य रखने से दिन रहेगा शानदार

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले आज वो बातें पकड़ लेंगे जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

Jan 12, 2026 06:58 am IST
Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 12 जनवरी 2026: कन्या राशि वाले आज वो बातें पकड़ लेंगे जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। छोटी-छोटी गलतियां ठीक करने से काम का नतीजा बेहतर होगा। खुद को व्यवस्थित रखें, एक काम पूरा करें फिर अगले पर जाएं। अगर प्लान थोड़ा बदले तो खुद पर सख्ती न करें, धैर्य रखने से दिन आसान रहेगा। घर के किसी सदस्य से हल्की-सी राय ले लेना भी फायदेमंद रहेगा। शाम तक कोई सुथरा और पूरा किया हुआ काम आपको सुकून देगा।

कन्या लव राशिफल: आज रिश्तों में ध्यान से सुनना सबसे जरूरी है। अगर आप रिलेशन में हैं तो सामने वाले की छोटी जरूरतों पर ध्यान दें- कोई जरूरी चीज लाकर देना या कोई आसान प्लान बना देना काफी होगा। सिंगल लोग काम, पढ़ाई या किसी ग्रुप के जरिए किसी से जुड़ सकते हैं। मैसेज में ज्यादा सोच-विचार न करें, सीधे और सादे शब्द रखें। शाम को शांत बैठकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी। छोटे-छोटे काम प्यार बढ़ाते हैं।

कन्या करियर राशिफल: काम में आज साफ तरीका अपनाएं। एक छोटी लिस्ट बनाएं और पहले आसान काम निपटाएं, इससे रफ्तार बनेगी। टीम में मदद करें और सीनियर की साधारण सलाह मान लें। हर चीज को परफेक्ट बनाने की जिद न करें, जो अभी काम का है उसी पर ध्यान दें। अगर आइडिया रखने हों तो छोटे और सीधे रखें। फाइलें और नोट्स ठीक से रखें। दोपहर बाद नया प्लान बना सकते हैं।

कन्या आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में थोड़ा सावधानी जरूरी है। छोटे खर्च देखें और रसीदें संभालकर रखें। बिना साफ बात के किसी को उधार न दें, चाहें तो दूसरी तरह से मदद कर दें। अगर बिल में गलती दिखे तो शांति से बात करके ठीक करवाएं। कोई अतिरिक्त पैसा मिले तो उसका थोड़ा-सा हिस्सा अलग रख लें। ये छोटी आदतें आगे चलकर बहुत काम आएंगी।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और बीच-बीच में गहरी सांस लें। समय पर और हल्का खाना खाएं, बहुत तला-भुना न लें। ठंड लगे तो गुनगुना पेय लें और थकान हो तो आराम करें। लंबे काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें। जरूरत लगे तो पास के डॉक्टर या हेल्थ वर्कर से हल्की जांच करवा लें। आज सावधानी रखना समझदारी है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
