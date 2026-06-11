कन्या राशिफल 11 जून 2026:आज कन्या राशि के लिए अष्टम भाव का मंगल, चंद्रमा देंगे दिक्कत, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि के लिए आज थोड़ा अलर्ट रहने का दिन है। आपको हेल्थ से जुड़ी परेशानी आज हो सकती है। इसलिए हेल्थ को लेकर खास ध्यान दें।
Aaj ka kanya Rashifal: कन्या राशि के लिए आज लवलाइफ अच्छी है। धन और निवेश को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आज किसी तरह का रिस्क ना लें। कोशिश करें कि शांति से रहें और सावधान रहें। बाकी ऐसी कोई दिक्कत आज आपके सामने नहीं आ रही है। हेल्थ को लेकर दिक्कत आज आपको हो सकती है बाकी सब आपके लिए सही है। नौकरी चाकरी की स्थिति भी आपके लिए आज उत्तम है।
कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि के लोगों की लवलाइफ अच्छी है। आप एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। घर में भी परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम संतान को लेकर आपने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। स्थिति अच्छी है। आप दोनों में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिससे प्यार और बढ़ रहा है। जो लोग सिंगल हैं वो शादी को लेकर फैसला ले सकते हैं, पैरेंट्स से भी मंजूरी मिल सकती हैं। जीवनसाथी की हेल्थ को लेकर लापरवाह ना हों।
कन्या करियर राशिफल
जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन जो लोग पढ़ाई तर रहे हैं वो लोग जैसा चाह रहे थे, वैसा ना होने के कारण परेशान हैं। नेगेटिव ना सोचें, सकारात्मक रहें। तभी आगे बढ़ पाएंगे। मंगल के कारण आपका गुस्सा बढ़सकता है, लेकिन रिस्क से बचें। आपको पहले उन कामों को करना चाहिए, जो जरूरी है, इससे आपका आधा तनाव कम होगा।
कन्या मनी राशिफल
बिजनेस के कारण आज कन्या राशि के लोग टेंशन ले रहे हैं, किसी बात की चिंता नहीं बल्कि काम के कारण आप परेशान हैं, चीजों को सिस्टम से करें। प्रशासन की मदद पाएंगे, जिससे कई नीतियों से जुड़ी दिक्कतें आपकी कम होंगी। आपके लिए निवेश के लिए भी आज अच्छा समय है, कर सकते हैं, रिसर्च को जरूर ध्यान में रखें। खर्च को कम करें और उन चीजों पर पैसा ना बहाएं जो आपके किसी काम की नहीं हैं।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए लवलाइफ अच्छी रहेगी। अष्टम भाव का मंगल और चंद्रमा आपको चोट चपेट लग सकती है। आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कत आज आपको हो सकती है। वहीं मंगल के कारण आपको रक्त से संबंधित परेशानी हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आ रही है। आपके दिमाग में कई परेशानियां एक साथ आ गई हैं और आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। कल्पनाओं में ज्यादा ना जाएं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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