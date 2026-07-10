Kanya Rashifal 11 July 2026: कन्या राशि वालो आज हर काम में होंगे सफल, बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Virgo Horoscope Today: कन्या राशि वालों के लिए 11 जुलाई का दिन नए अवसर लेकर आएगा। करियर में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें। रिश्तों में धैर्य और नरमी बनाए रखना दिन को और बेहतर बना सकता है।
Virgo Horoscope Today 11 July 2026, कन्या राशिफल: आपके लिए यह दिन अनुकूलता और आगे बढ़ने की भावना लेकर आ सकता है। चंद्रमा भाग्य, सीख और व्यापक सोच के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मन सिर्फ रोजमर्रा के काम तक सीमित नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि अब चीजों को थोड़ा बड़े नजरिए से देखना चाहिए। यात्रा, पढ़ाई, सलाह, मार्गदर्शन, योजना या किसी अनुभव से फायदा मिल सकता है। रुका मनोबल फिर से उठेगा। काम में मेहनत आपकी रहेगी, पर समय भी साथ देता महसूस होगा। अपेक्षा से थोड़ा बेहतर परिणाम या अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। फिर भी एक बात सावधानी की है। रिश्तों में खासकर जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बात करते समय तर्क और भावना का संतुलन रखना होगा। शनि साझेदारी के क्षेत्र में धैर्य मांग रहा है, इसलिए सही होने से ज्यादा जरूरी है कि बात सही ढंग से कही जाए। बच्चों, रचनात्मक काम या परिवार से जुड़ी कोई अच्छी सूचना मन प्रसन्न कर सकती है। नाम या छवि के स्तर पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। सूर्य और बुध करियर क्षेत्र में होने से आप काम के प्रति गंभीर रहेंगे, पर बुध के वक्री असर से पुराने काम दोबारा देखने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर दिन अवसर वाला है, बस स्वभाव को थोड़ा नरम रखें।
कन्या राशि का लव राशिफल
रिश्तों में दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन लहजा संभालना जरूरी रहेगा। यदि आप हर बात तर्क से सिद्ध करना चाहेंगे, तो साथी को दूरी महसूस हो सकती है। जीवनसाथी के साथ छोटी गलतफहमी बढ़ने से पहले साफ कर लें। अगर सामने वाला चुप है, तो इसका अर्थ हमेशा असहमति नहीं होता। प्रेम संबंधों में मुलाकात, बातचीत या सच्ची सराहना से निकटता बढ़ेगी। जिनके बच्चे हैं, उन्हें उनसे जुड़ी खुशी या संतोष मिल सकता है। परिवार में गर्व का माहौल बन सकता है। बस तुलना और आलोचना से बचें। अपनापन शब्दों से ज्यादा व्यवहार में दिखाएं।
कन्या राशि का करियर राशिफल
करियर के लिए दिन मजबूत है। वरिष्ठों की नजर आपके काम पर पड़ सकती है। प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, रिपोर्ट, शिक्षण, सलाह, लेखन, ट्रेनिंग, यात्रा या प्रबंधन से जुड़े कामों में आप अच्छा कर सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए जिम्मेदारी बढ़ सकती है, पर साथ ही भरोसा भी मिलेगा। पुराने लंबित कार्य की समीक्षा करनी पड़ सकती है। इससे घबराएं नहीं, बल्कि सुधार का मौका मानें। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, खासकर वे जो समझ आधारित तैयारी करते हैं। किसी शिक्षक, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की बात काम आएगी। बच्चों से जुड़ी उपलब्धि या अच्छी खबर परिवार का मन खुश कर सकती है।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक पक्ष में राहत मिल सकती है। लाभ अपेक्षा से बेहतर रहे, ऐसा संकेत है, खासकर यदि आपने मेहनत और योजना दोनों साथ रखी है। आय के एक से अधिक स्रोत पर सोचने वाले लोगों को दिशा मिल सकती है। फिर भी पैसा आते ही खर्च की योजना भी बनाएं, क्योंकि आराम, यात्रा, दान, निजी शौक या छिपे छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। किसी भी निवेश में जांच जरूरी है। लाभ दिखे तो भी सीमा के भीतर रहें। बचत अलग रखने से मन को स्थिरता मिलेगी।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। बेचैनी का कारण बाहरी नहीं, भीतर की अधिक सोच हो सकती है। काम और रिश्तों दोनों को साथ संभालने के प्रयास से मानसिक थकान बढ़ सकती है। थोड़ी वॉक, हल्का भोजन और स्क्रीन से ब्रेक अच्छा रहेगा। देर रात तक योजना बनाते रहने के बजाय समय पर आराम करें। मन शांत होगा तो शरीर भी ज्यादा संतुलित लगेगा।
आज की सलाह:
अच्छी खबरों के बीच भी रिश्तों में नरमी और धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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