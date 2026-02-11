कन्या राशिफल 11 फरवरी 2026:आज कन्या राशि वाले स्लो जवाब के साथ धैर्य रखें, लवलाइफ में कड़वे शब्द ना बोलें, पढ़ें राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वाले स्लो जवाब के साथ धैर्य रखें, लवलाइफ में कड़वे शब्द ना बोलें, पढ़ें राशिफल
Virgo Horoscope for Today 11th February 2026 :प्रैक्टिकल स्टेप्स से आपके लिए क्लियर प्रोग्रेस और बैलेंस बनाएंगे। आप आज फोकस्ड फील करेंगे। आज आपको छोटे और आर्गनाइज्ड एफर्ट काम आएंगे। आज छोटी टू डू लिस्ट बनाएं कि आपको क्या काम करना है। इससे आपके काम समय पर खत्म होंगे और आप गर्व फील करेंगे। आज कन्या राशि वाले सपोर्ट और ऑर्डर फील करेंगे। आज स्लो जवाब के साथ धैर्य रखें। अपने काम की जगह को साफ रखें, इससे आपका दिमाग सही से काम करेगा। आज दोपहर में एक छोटा ब्रैक लें। इससे आपमें नए काम को करने का कॉन्फिडेंस आएगा।
कन्या लव राशिफल
आज प्यार ईमानदारी का फेवर करेगा और आपको विनम्र होकर बातचीत करनी है। आपको सिंपल भाषाऔर छोटे एक्शन में उन्हें बताना है कि आप उनकी केयर करते हैं। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं, तो आपको सभी की मदद करनी है और डिनर पर सभी से प्यार से बोलना है। अगर आप सिंगल हैं, तो फ्रेंडली ग्रुप एक्टिविटी स्माइल के साथ जॉइन कर सकते हैं। आज स्माइल से फ्रेंडली कनेक्शन ग्रो करेंगे। धैर्य और क्लियर बात आपमें विश्वास को बढ़ाएगी। आपको इस समय कड़वे शब्दों को अवाइड करना है। जब दिल अच्छा फील कर रहो तो एक साथ बैठकर बात करें।
कन्या करियर राशिफल
काम में आप क्लियर प्लान बनाएंगे और स्टडी एफर्ट से आपको रिवार्ड मिलेंगे। आज टॉप टास्क की एक शार्ट लिस्ट बनाएं और सबसे पहले गति को बनाए रखेने के लिए ईजी काम से शुरू करें। आपको हेल्प ऑफर अपने टीममेट्स की। वो जहां भी फंस जाएं उनको उस समस्या से निकालें, इससे आपका विश्वास टीम के लोगों में बढ़ेगा। आज जल्दबाजी में वादे ना करें, पहले अच्छे से डिटेल्स चेक करें। आज जो भी आपने पूरा काम किया है, उसका आपको आगे के रेफ्रेंस के लिए नोट्स बनाने चाहिए। आज आपको अपने दिन को खत्म करना है, अपने वर्कस्पेस को साफ करके और रात को पहले आराम करके।
कन्या मनी राशिफल
आज मनी कन्या राशि वालों को स्टेबल लगेगी, खासतौर पर अगर आप सावधान रहेंगे। आज अपने रिकॉर्ड और छोटे रिसिप्ट सभी को अच्छे से चेक करें, जो भी हाल में आपने खर्च किया हो, इससे आपके खर्चें ट्रैक हो जाएंगे। अगर बड़ा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको फैक्ट क्लियर करने चाहिए।अगर आप पेमेंट की उ्ममीद कर रहे हैं, तो एक विनम्र तरीके से रिमाइंडर भेज सकते हैं। आपको रोजाना एक अमाउंट अपनी सेविंग से अलग रखने के बारे में सोचना चाहिए। इससे आपकी छोटी अर्निग हो जाएगी।अगर फाइनेंशियल चॉइस आपको रिस्की लग रही है, तो आपको इसके लिए परिवार से बात करनी चाहिए और किसी ऐसे से जिस पर आप भरोसा करते हैं।आज खर्चों को ट्रैक करने और सेविंग के छोटे कदन भी आपको हर दिन स्टडी प्रोग्रेस दिलाएंगे।
कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वालों की हेल्थ स्टडी रहेगी। आपको लाइट स्ट्रेचिंग से दिन को शुरू करना है। आपको अच्छे से पानी पीना है। आपको सिंप और पौष्टिक खाना खाना है। इस समय हैवी खाने को खाने से बचें। आपको आंखों और आराम देना है और शार्ट ब्रैक लेने हैं। अपने शरीर को हिलाते रहें। अगर सिरदर्द या लगातार तनाव आपके सामने आए तो अपनी गद्रन को स्ट्रैच करें। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें। लगातार रात को सोने से और अपने फोन की स्कीन को टर्न ऑफ करने से भी आपको लाभ होगा, खासकर सोते समय आपको फोन को ना देखने हैं। आज छोटी हेल्दी चॉइस आपकी मदद से मजबूत होंगी और आपके मूड को भी ठीक रखेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां