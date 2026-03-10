कन्या राशिफल 10 मार्च 2026: कन्या राशि वालों की लवलाइफ में दिक्कतें , ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानी रखें
Virgo Horoscope today 10 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों की लवलाइफ में दिक्कतें , ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानी रखें
Virgo Horoscope Today 10 March 2026 : आज कन्या राशि वाले इमोशंस पर खास ध्यान दें। आज आपकी लवलाइफ सेंसिबिलिटी और अधिक सेंसेविटी की डिमांड कर रही है, इसलिए लवलाइफ में एक दूसरे के इमोशंस को लेकर अलर्ट रहें। आपकी कोई छोटी सी भी बात पार्टनर को चुभ सकती है। आज आफको धन को सावधानी से संभालना होगा। आपको प्रोफेशनल असाइनमेंट जो मिलेंगे, उन्हें अच्छे से करके अपनी काबिलियत साबित करनी है। आपको बैठना है और रिलेशनशिप के मामलों को अच्छे से सुलझाना है। आज कन्या राशि वालों की हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। आपको पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी आज आ सकती है, ऑफिस में कमिटमेंट के कारण आपको बड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं।
कन्या राशि का आज का लव राशिफल
एक खुशहाल रोमांटिक लाइफ आपका इंतजार कर रही है। अपने पार्टनर का मूड अच्छा रखें और यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। अपने प्रेमी के साथ समय बिताते समय शांत रहें। आप चाहे तो एक रोमांटिक शाम की योजना भी बना सकते हैं, जिसमें डिनर और रात में लंबी ड्राइव शामिल हो। सिंगल लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान आएगा। आज कोई भी जरूरी फैसला लेते समय अपने प्रेमी की भावनाओं का भी ध्यान रखना अच्छा रहेगा। शादीशुदा महिलाओं को आज अपने प्रेगनेंट होने के गुड न्यूज मिल सकती है, इसलिए आप फैमिली शुरू करने के बारे में सोच सकती हैं।
कन्या राशि का आज का करियर राशिफल
नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए समय पर ऑफिस पहुंचें। कुछ ऐसे काम जिनमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, उनके लिए आपको लीक से हटकर सोचना होगा। अपने सुझावों और विचारों में कुछ नयापन लाएं। आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, एनिमेशन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश में नए अवसर मिलेंगे। आप नौकरी के इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं। जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारी आज टैक्स से जुड़े सभी मामले निपटा सकते हैं। कुछ कारोबारियों को पैसे जुटाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन पार्टनरशिप आज सफल रहेगी।
कन्या राशि का आज का मनी राशिफल
आज आर्थिक तौर पर आपकी रुटीन लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन हर चीज आपके लिए खराब नहीं होगी। आज कुछ महिलाओं को पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको अपने खर्च शेयर मार्केट से कम से कम करने चाहिए। बिजनेसमैन जो इस समय विनिर्माण, मैन्यूफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, बिजनेस में है, वो अच्छे रिटर्न देखेंगे। आपके लिए अच्छा है कि आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, तो आप खास सावधानी बरतें। आपको ऑफिस में शाम के समय किसी सेलिब्रेशन के लिए पैसा देना होगा।
कन्या राशि का आज का हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ के मामले में अच्छा दिन रहेगा। लेकिन कुछ आज कुछ महिलाएं सिरदर्द की या डाइजेशन से जुड़े इश्यूज की शिकायत कर सकती हैं। घर के कुछ भी आज छाती में दर्द की शिकायत से आराम मिल सकते हैं? इसके अलावा कुछ लोगों के बॉडी में दर्दभी हो सकता है, लेकिन ये गंभीर नहीं होंगे, दवा से ठीक हो जाएगे। अगर कार या बाईक चलाते हैं, तो ध्यान रखें कि एल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को आज हड्डियों से जुड़ी दिक्कत है, वो लोग डॉक्टर से जरूर मिलें। कुछ लोगों को आज ओरल हेल्थ से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, वहीं बच्चों को आउटडोर कैंप को अटेंड करने में समस्या हो सकती है।जिससे आपको अवाइड करना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट