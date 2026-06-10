कन्या राशिफल 10 जून 2026:कन्या राशि वालों के लिए सीखने को काफी कुछ, टर्निंग प्वाइंट भी, पढ़ें कैसा रहेगा दिन
aaj ka kanya rashi ka Rashifal:कन्या राशि के लिए आज का दिन सामान्य है। आज आप आर्थिक तौर पर समृद्ध हैं। पढ़ें नरेंद्र उपाध्याय से कैसा रहेगा दिन
Virgo Horoscope 10 june 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक नई रौशनी लेकर आएगा। आपको करियर में कुछ सीखने को मिलेगा, इससे आपकी लाइफ में टर्निंग प्वाइंट भी आ सकता है। आर्थिक मामले में आपके लिए दिन अच्छा है, लेकिन आपको जो भी काम करें उसके लिए प्लानिंग बनाकर काम करें।
कन्या करियर राशिफल
कन्या राशि के लिए करियर की स्थिति भी अच्छी कही जाएगी। सरकारी नौकरी में लाभ के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपके लिए लाभ होता दिख रहा है। अगर आप बैंक, अकाउंटिंग आदि से जुड़े हैं, तो लाभ की स्थिति बनेंगी। इसके साथ ही जिम्मेदारी से आपको काम करना होगा। आपके लिए ऑफिस में जो भी काम मिले, उसके पूरा होने तक अपनी तरफ से हर काम जिम्मेदारी से निभाना है। इस तरह ही आप विश्वास हासिल करेंगे।
कन्या लव राशिफल
प्रेम के लिए थोड़ा मध्यम समय कहा जाएगा। आपको लाइफ पार्टनर के प्रति अपना व्यवहार थोड़ा बदलना होगा। उनकी केयर करें, अगर उनसे कोई प्रॉमिस किया था, तो उसे निभाएं। कोशिश करें कि लवलाइफ में पॉजिटिव रहें और पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बिताएं, इससे आने वाले समय में चीजें सही हो जाएंगी। आपके किसी तीसरे से भी बचना होगा, जो आपकी लाइफ में आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है।
कन्या मनी राशिफल
निवेश के लिए अति शुभकारी समय कहा जाएगा। आर्थिक तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं रहा है, आप उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। आपका धन इस समय वृद्धि कर रहा है, लेकिन जो कमा रहे हैं, उसकी सेविंग पर भी ध्यान दें। आपका खर्च अगर सेविंग से ज्यादा हो रहा है तो लाभ की स्थिति ज्यादा दिन नहीं रहेगी। इसलिए दोनों में बैलेंस लाएं। ऐसी चीजों को कम से कम करें जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। आर्थिक लाइफ में आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो सफल हो रही है।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि के लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस समय गरिष्छ काना ना खाएं। बाहर का खाना खाने से भी बचें। इसके अलावा कन्या राशि वालों को हड्डियों की भी थोड़ी दिक्कत की अह स्थिति बन रही है। फिर भी स्वास्थ्य में सुधार होगी। इसका मतलब है कि हेल्थ को लेर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि लग्नेश दशम भाव में अह अच्छी स्थिति में है, आर्द्रा नक्षत्र में है। बुध का आर्द्रा नक्षत्र में होना अच्छा माना जाता है, मजबूत माना जाता है। बस एक काम करना है, आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ पर ध्यान देना है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Purvanchal Ratna Award
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Paramshree Award
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Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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विशेषज्ञता
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