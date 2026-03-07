कन्या राशिफल 7 मार्च: कन्या राशि आज मिल सकता है प्रमोशन, धन के मामले में रहें सावधान
Virgo Horoscope today 7 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Horoscope Today 07 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल 7 मार्च 2026: आज के दिन अपने पार्टनर से बहस न करें। आपको काम पर प्रोडक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। खर्च को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज के दिन लव अफेयर में पुरानी बातों को सुलझाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में अपनी मेहनत को साबित करने के लिए करियर के मामले में नए काम शुरू करें। आज के दिन धन और सेहत दोनों के मामले में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कन्या राशि आज मिल सकता है प्रमोशन, धन के मामले में रहें सावधान
कन्या राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज लव अफेयर को प्रोडक्टिव बनाए रखें। कुछ लवर पिछले अफेयर को लेकर बहस कर सकते हैं। यह जरूरी है कि परिवार के दूसरे सदस्य आपकी तरफ से फैसले न लें। छोटी-मोटी राय के बावजूद, आज के दिन आपका लव अफेयर मजबूत रहेगा। आपको अपने माता-पिता से भी लव अफेयर पर बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सावधान रहें कि पुरानी बातों में न पड़ें। आज के दिन ऐसी बुरी बातचीत से भी बचें, जो आपके पार्टनर को परेशान कर सकती हैं। मैरिड लोग भी कैज़ुअल रिश्तों में उलझ सकते हैं, जिससे आज अफरा-तफरी मच सकती है।
कन्या राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम पर आपका कमिटमेंट आज के दिन पॉजिटिव नतीजे लाएगा। जो लोग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। आपके पास नए आइडिया भी आ सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स में काम आएंगे। कुछ लोगों को प्रमोशन या अप्रेजल मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को लाइसेंसिंग पॉलिसी से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं लेकिन यह एक-दो दिन में सॉल्व भी हो सकती हैं। हथियारबंद और कानूनी प्रोफेशनल जातक आज के दिन आलोचना सुनने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी से एडमिट कार्ड भी मिल सकते हैं।
कन्या राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
पैसे से जुड़े फैसलों में आज के दिन सावधानी बरतें, क्योंकि आज छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। पैसा आने के बावजूद, आपको बड़ी खरीदारी और सट्टेबाजी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आज किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे का कोई मामला सुलझाने के लिए अच्छा दिन है। आप आज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज खरीद सकते हैं, जबकि महिलाएं घर को रेनोवेट करने या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए भी आज का दिन चुनेंगी। लग्जरी चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च न करना अच्छा बेहतर रहेगा।
कन्या राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जो लोग हाइपरटेंशन से परेशान हैं, उन्हें पॉजिटिव सोच वाले लोगों की संगति में रहने की जरूरत है। आपको कान से जुड़ी कुछ दिक्कत हो सकती है। महिलाएं माइग्रेन या पाचन संबंधी दिक्कतों के लिए आज के दिन डॉक्टर से भी सलाह भी ले सकती हैं। हेल्दी रहने के लिए एरेटेड ड्रिंक्स का सेवन कम करते हुए प्रोटीन और विटामिन से भरपूर डाइट लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट