कन्या राशिफल 4 मार्च: कन्या राशि आज डील्स पर नजर रखें, करियर में इस काम से होगा फायदा
Virgo Horoscope today 4 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Horoscope Today 04 March 2026 Aaj Ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल 4 मार्च 2026: आज का स्टेबल दिन आपको काम खत्म करने और आगे की योजना बनाने में मदद करेगा। क्लियर नोट्स, अच्छे रिमाइंडर और जरूरी स्टेप्स का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर मदद मांगें और काम निपटाते समय सब्र रखें। आज छोटे, स्थिर काम भविष्य की योजनाओं के लिए अच्छे नतीजे देंगे। अपना ध्यान रखें। आज आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे, जो समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करती हैं। आज आसानी से काम में तरक्की करने के लिए लिस्ट, और बातचीत पर ध्यान दें।
कन्या राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आप रिश्तों में दयालु महसूस करेंगे। ध्यान से सुनें और प्यार से पार्टनर की मदद करें। मदद के छोटे-छोटे काम दिखाएंगे कि आप कितनी परवाह करते हैं। अगर सिंगल हैं, तो अच्छे से बात करें और एक जैसी पसंद पर ध्यान दें। अगर कमिटेड हैं, तो साथ मिलकर कोई छोटा प्लान बनाएं और सच्ची फीलिंग्स शेयर करें। क्लियर बातचीत और शांत देखभाल आज आपके करीबी रिश्तों में भरोसा बनाएगी और खुशी लाएगी। दूसरों को धन्यवाद कहना और उनकी छोटी-छोटी अच्छाइयों पर ध्यान देना याद रखें।
कन्या राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम के मामले में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद होगा। लिस्ट बनाएं, काम को दो बार चेक करें और पॉजिटिव सोच के लिए अपनी जगह साफ-सुथरी रखें। किसी सहकर्मी की छोटे-मोटे कामों में मदद करें और बदले में उनकी मदद भी लें। फोकस बनाए रखने और जल्दबाजी से बचने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। जरूरत पड़ने पर प्रेम से बोलें और अपने प्लान दिखाएं। छोटी-छोटी लगातार जीतें कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी और लीडर्स और टीम मेंबर्स को आपका भरोसा दिखाएंगी। प्रोग्रेस का एक छोटा नोट रखें।
कन्या राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
जब आप प्लान बनाते हैं तो आपका पैसा स्टेबल लगता है। एक सिंपल बजट बनाएं और उन छोटे-छोटे रेगुलर खर्चों पर ध्यान दें, जिन्हें आप कम कर सकते हैं। हर दिन थोड़ी बचत करें और बिल ध्यान से चेक करें। लास्ट मिनट की खरीदारी से बचें और भरोसेमंद डील्स पर नजर रखें। अपने अकाउंट्स का शांति से रिव्यू करने से राहत मिलेगी। सेविंग्स के लिए एक छोटा गोल सेट करें और अपनी प्रोग्रेस को मार्क करें। यह पक्की आदत आपके भविष्य के प्लान को प्रोटेक्ट करेगी और आपको आराम देगी।
कन्या राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपका शरीर और मन आराम से रहना पसंद करेंगे। एक ही समय पर सोएं, हल्का खाना खाएं और थोड़ी देर टहलें। टेंशन कम करने के लिए छोटे ब्रीदिंग ब्रेक और हल्की स्ट्रेचिंग करें। पानी पास रखें और थकने पर आराम करें। ज्यादा देर तक स्क्रीन पर न बैठें और अपनी आंखों को आराम देने के लिए थोड़ा समय भी निकालें। देखभाल की छोटी, छोटी आदतें पूरे दिन क्लैरिटी, अच्छा फोकस और शांत एनर्जी लाएगी। फ्रेश हवा में ब्रेक लें, पानी का भरपूर सेवन करें। मुस्कुराना न भूलें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा