कन्या राशिफल (18 नवंबर 2026): वक्री शनि किसी सौदे को गंभीर कराएगा, तत्काल आमदनी बढ़ना तय नहीं
Aaj Ka Kanya Rashifal: चेतावनी यही है कि उत्साह में अपनी क्षमता से अधिक आर्थिक जिम्मेदारी का वादा न करें। अवसर की तलाश और दायित्व की गंभीरता साथ रहेंगी।
अपना काम भरोसे से संभालने का फैसला मजबूत रहेगा और शिक्षा में सफलता के योग हैं। नौकरी करने वाले जिम्मेदारियों का सामना आत्मविश्वास से करेंगे। अच्छी सेहत और उत्साह का साथ मिलने के संकेत हैं। किसी समारोह या मिलन में शामिल होने की संभावना है। कारोबारी विस्तार के अवसर तलाशने के लिए यात्रा के योग हैं। खिलाड़ियों को पहचान या पदक मिलने की संभावना रहेगी। दिन में काम अधिक होगा, लेकिन अपने प्रयास पर भरोसा बना रहेगा। सहकर्मी की मांग सामने आएगी और लगातार मेहनत से उसका हल निकलेगा। व्यस्तता के बीच सामाजिक अवसर का विचार मन को प्रसन्न करेगा। पढ़ाई और काम में अपनी तैयारी को लेकर सहजता रहेगी, इसलिए सामने आई जिम्मेदारी उठाते समय झिझक कम होगी।
कन्या करियर राशिफल क्या है आज
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता के अनुकूल है। पढ़ाई में किए गए प्रयास का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं। विषय समझने और आगे बढ़ने का भरोसा रहेगा। नौकरी में अपने हिस्से का काम संभालते समय आत्मविश्वास साथ देगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के छठे भाव में रहेगा। इससे कार्यक्रम व्यस्त होगा और किसी सहकर्मी की मांग बारबार ध्यान खींचेगी। लगातार काम करने से इस उलझन का समाधान होगा। कारोबारी विस्तार की संभावना देखने के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। खिलाड़ियों की मेहनत को पहचान मिलने या पदक पाने के योग हैं। महत्वपूर्ण काम के लिए समय पहले तय करें। आज उपलब्धि की संभावना के साथ लगातार प्रयास का महत्व भी साफ रहेगा।
कन्या धन राशिफल क्या है आज
कारोबार बढ़ाने के अवसरों की तलाश आर्थिक सोच को दिशा देगी। यात्रा का विचार काम के विस्तार से जुड़ा रहेगा, हालांकि उससे तत्काल आमदनी बढ़ने का परिणाम तय नहीं है। साझेदारी की बातचीत में कही गई बात का वजन होगा। मीन राशि के सातवें भाव में वक्री शनि किसी सौदे को गंभीर और औपचारिक रूप देगा। आज किए वादे टिकेंगे और शब्द अपने पूरे अर्थ में लिए जाएंगे। इसलिए साझा काम में अपनी भूमिका साफ महसूस होगी। अपनी पसंद और सुविधा पर रकम खर्च होने के संकेत भी हैं। खर्च की सीमा पहले तय रखें।
कन्या लव राशिफल आज क्या लाया
किसी समारोह में शामिल होने या लोगों से मिलने के योग हैं। रोजमर्रा की व्यस्तता से अलग बातचीत का यह अवसर अच्छा लगेगा। कन्या राशि के पहले भाव में नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र स्नेह और सुख-सुविधा की चाह बढ़ाएगा। शौक पर खर्च की संभावना भी इसी के साथ रहेगी। अपने लिए अच्छा समय निकालने और किसी अपने के साथ बैठने का मन होगा। रिश्तों में कही गई बात को गंभीरता से लिया जाएगा। साझा जिम्मेदारी का विषय आएगा तो अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता रहेगी। मिलने का समय अपनी उपलब्धता देखकर तय करें। आज अपनापन बातचीत में रहेगा और अपने शब्द पर टिकने का भाव रिश्ते को भरोसा देगा।
कन्या हेल्थ राशिफल आज क्या लाया
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और उत्साह काम करने की इच्छा बढ़ाएगा। दिन का व्यस्त कार्यक्रम ध्यान मांगता रहेगा, इसलिए ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियों में लगेगा। काम के बीच अपने प्रयास का असर दिखने पर मन संतुष्ट रहेगा। सहकर्मी की मांग से कार्यक्रम लंबा महसूस होगा, मगर उसे सुलझाने का भरोसा बना रहेगा। खिलाड़ियों के लिए तैयारी और प्रदर्शन पर ध्यान देने का दिन है। किसी निश्चित उपलब्धि का नतीजा अभी तय नहीं है। काम के बीच छोटा विश्राम रखें। सामाजिक अवसर की संभावना मन को प्रसन्न रखेगी। शारीरिक सहजता का अनुभव होने पर भी दिन की क्षमता की अपनी सीमा रहेगी। उत्साह और नियमित प्रयास आज की गति बनाए रखेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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