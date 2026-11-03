Virgo Horoscope today 3 November 2026 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Virgo Horoscope 3 November 2026 Kanya Rashifal, आज का कन्या राशिफल: तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के बारहवें भाव में रहेगा। निजी समय, थकान और खर्च की सीमा पर ध्यान देना उपयोगी होगा। कुछ काम शांति से पूरे करने का मन हो सकता है। इसे अपने आप आत्मविश्वास की कमी न समझें। गुरु सिंह राशि के बारहवें भाव में है। विश्राम, निजी जिम्मेदारियों और बाहर जाने वाली रकम को व्यवस्थित रखना जरूरी है, इन्हें निश्चित समृद्धि का संकेत न मानें। यदि काम का बोझ अधिक लगे तो प्राथमिकताएं घटाएं और जरूरत बताएं। हर निमंत्रण स्वीकार करना या हर समस्या में उपलब्ध रहना आवश्यक नहीं। सीमित काम अच्छी तरह पूरा करना पर्याप्त प्रगति हो सकती है।

कन्या राशिफल 3 नवंबर: कन्या राशि आज खर्च बढ़ने की आशंका को नुकसान न मानें करियर राशिफल वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी और समझौतों में भरोसेमंद सीमाएं तथा निभाए जा सकने वाले वादे महत्वपूर्ण हैं। यह अलगाव की भविष्यवाणी नहीं है। नौकरी में सहयोगी पर निर्भर कार्य के लिए जिम्मेदारी लिखित रूप में स्पष्ट करें। व्यवसाय में यात्रा या नए अनुबंध का निर्णय उद्देश्य, लागत और आवश्यक तैयारी देखकर लें। केवल व्यस्त दिखाई देने के लिए अतिरिक्त काम न जोड़ें। तुला राशि के दूसरे भाव में वक्री बुध भुगतान संबंधी बातचीत और लिखित विवरण दोबारा जांचने को उपयोगी बनाता है। विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने वाली सूचनाएं बंद करके सीमित पाठ पर काम करना चाहिए। कठिन विषय से बचते रहने के बजाय एक प्रश्न लेकर सहायता मांगें। थकान अधिक हो तो पढ़ाई का छोटा, स्पष्ट लक्ष्य लंबी निष्प्रभावी बैठकी से बेहतर रहेगा।

धन राशिफल छोटे नियमित खर्च, सदस्यता शुल्क और लंबित भुगतान की समीक्षा करें। खर्च बढ़ने की आशंका को निश्चित नुकसान न मानें, बल्कि उपलब्ध धन का वास्तविक हिसाब बनाएं। राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। इनकी संयुक्त धुरी दैनिक दायित्व निभाने और निजी जरूरतों तथा विश्राम के लिए जगह बचाने के बीच संतुलन मांगती है। कोई भुगतान विवाद हो तो रसीद और शर्तें जुटाकर बात करें। परिचित के दबाव में उधार या खरीद तय करने से बचें। यात्रा जरूरी हो तो किराये के अलावा ठहरने और अन्य खर्च जोड़ें। बचत से रकम निकालने से पहले देखें कि कम खर्च वाला विकल्प उपलब्ध है या नहीं।

लव राशिफल नैतिक सहयोग की जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साफ कहें कि आप सलाह चाहते हैं या केवल बात साझा करना चाहते हैं। साथी की नाराजगी मानकर पहले से बचाव की मुद्रा न बनाएं। यदि आप कम बातचीत कर पा रहे हैं तो अपनी थकान या व्यस्तता बताएं, सामने वाले को अनुमान लगाने के लिए न छोड़ें। किसी निजी विषय पर सीमा रखना उचित है, लेकिन उसका तरीका सम्मानजनक हो। परिवार में मदद मांगते समय छोटा और स्पष्ट अनुरोध करें। नए संबंध में अपनी ऊर्जा और उपलब्धता के बारे में ईमानदार रहें। केवल दूसरे को खुश रखने के लिए ऐसी मुलाकात या योजना स्वीकार न करें जिसे निभाना मुश्किल हो।

सेहत राशिफल थकान को लगातार नजरअंदाज करने के बजाय काम और आराम का संतुलन देखें। भोजन की स्वच्छता, नियमितता और अपनी सामान्य सहनशीलता का ध्यान रखें। तनाव में भोजन छोड़ना या बिना जरूरत खाते रहना दोनों से बचें। सोने की जगह शांत रखें और विश्राम से पहले काम के संदेश अलग कर दें। हल्की सैर या सहज खिंचाव शरीर को आराम दे सकता है, बशर्ते आपकी स्वास्थ्य स्थिति इसकी अनुमति देती हो। कोई लक्षण लगातार बना हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। स्वयं निदान करना या पुरानी दवा अपनी ओर से दोहराना उचित नहीं होगा।

शुभ अंक-५

शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।

क्या करें जरूरी भुगतान और जरूरी काम अलग सूची में लिखें। एक ऐसा कार्य चुनें जिसे शांत वातावरण में पूरा कर सकें, और सहायता चाहिए तो संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट बताएं कि उससे किस सहयोग की अपेक्षा है।