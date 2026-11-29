29 नवंबर को कन्या राशि वालों के लिए दिन मिलाजुला रह सकता है। किसी मित्र से अच्छी खबर मिलने पर मन खुश होगा और विद्यार्थियों को सहपाठियों का सहयोग मिल सकता है। पढ़ाई में अटके विषयों को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। नौकरी और कारोबार में कामकाज सामान्य रहेगा।

Virgo Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Kanya Rashifal: किसी मित्र की अच्छी खबर मन खुश करेगी और सहपाठी पढ़ाई में मदद करेगा। आमदनी से खर्च का संतुलन बनने के संकेत हैं, हालांकि कमाई और कारोबार के लिहाज से दिन औसत रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है। लंबी यात्रा रद्द होगी और उसके बाद समय की योजना बदलनी पड़ेगी। मकान लेने या खरीदने का विचार आज टालना बेहतर रहेगा। लोगों से जुड़ने का मन होगा और परिचित आवाज सुनकर अपनापन महसूस होगा। कोई बड़ी आर्थिक छलांग दिन का मुख्य विषय नहीं होगी। उपलब्ध साधनों में दिन संभलने का भरोसा रहेगा। पढ़ने वालों के लिए साथ बैठकर किसी उलझे विषय को समझने का अवसर उपयोगी साबित होने के योग हैं।

कन्या राशि का करियर राशिफल कारोबार की गति औसत रहने की संभावना है। रोज के काम में लगे रहेंगे और संपर्क बनाए रखने का महत्व समझ आएगा। वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में मार्गी सूर्य अपनी पहल में आत्मसम्मान तथा वरिष्ठों से बातचीत को प्रमुख करेगा। अपनी बात साफ रखने का साहस रहेगा और आप चाहेंगे कि आपके प्रयास को गंभीरता से लिया जाए। विद्यार्थियों को सहपाठी का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई में अटकी बात पर किसी साथ पढ़ने वाले से चर्चा उपयोगी होगी और अकेले जूझने का एहसास कम होगा। लंबी यात्रा रद्द होने से उस समय का उपयोग बदलना पड़ेगा। पढ़ाई का कठिन हिस्सा सहपाठी के सामने रखें। आज सहयोग से समझ बढ़ने की गुंजाइश अपनी कोशिश को जारी रखने का हौसला देगी।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनने के योग हैं। दिन आर्थिक रूप से औसत रहेगा और कारोबार से किसी असाधारण बढ़त का संकेत नहीं है। रोज की जरूरतों के लिए रकम का तालमेल बैठने की संभावना है। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आमदनी की बातों के साथ मित्रों और संपर्कों की भूमिका प्रमुख होगी। किसी परिचित से हुई बातचीत में आर्थिक स्थिति पर विचार होगा, हालांकि मदद या लाभ मिलने का पक्का दावा नहीं है। मकान खरीदने या लेने की योजना आज आगे न बढ़ाएं। बड़े खर्च की जल्दी से सावधान रहें। उपलब्ध रकम और मौजूदा जरूरत के बीच संतुलन बैठना आज धन के मामले में संतोष का मुख्य कारण रहेगा।

कन्या राशि का लव राशिफल प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है। बातचीत की सहजता बढ़ने के योग हैं और अपने मन की बात साझा करने की इच्छा होगी। मित्रों से मेलजोल अच्छा लगेगा तथा किसी मित्र की अच्छी खबर से दिन में खुशी आएगी। संपर्क बनाए रखने का उत्साह रहेगा, फिर भी कुछ समय निजी रखना चाहेंगे। सिंह राशि के बारहवें भाव में केतु अनावश्यक जुड़ाव से पीछे हटने और किसी पुराने आग्रह को छोड़ने का भाव देगा। हर बातचीत को लंबा खींचने का मन नहीं होगा। प्रेम संबंध में एक शांत बातचीत के लिए समय निकालें। आज अपनापन और निजी जगह की चाह साथ रहेंगे। किसी से जुड़कर अच्छा महसूस होगा, फिर अपने विचारों के साथ बैठना भी सुखद लगेगा।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल भीड़भाड़ से कुछ देर अलग रहने की इच्छा होगी। मन की गति मेलजोल और एकांत के बीच आती-जाती रहेगी। स्वास्थ्य में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, पर आराम के लिए निजी समय अच्छा लगने की संभावना है। लंबी यात्रा रद्द होने से दिन की व्यस्तता का ढांचा बदलेगा और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या फिर तय करनी होगी। दोस्तों के साथ बातचीत मन हल्का करेगी। उसके बाद लगातार संपर्क में बने रहने का उत्साह घटेगा। अपने विश्राम का समय तय रखें। आज अकेले बैठने की इच्छा नाराजगी का संकेत नहीं होगी। दिन की अच्छी खबर याद करके प्रसन्नता होगी और अपने लिए मिला शांत समय मन को सहज महसूस कराएगा।

शुभ अंक- 7 शुभ रंग- बैंगनी

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जिस पाठ में अटके हैं, उसे समझने के लिए सहपाठी से बातचीत करें।