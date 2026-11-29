कन्या राशिफल 29 नवंबर: मित्र से मिलेगी अच्छी खबर, प्रेम जीवन में होगा सुधार, मकान खरीदने की योजना टालें
29 नवंबर को कन्या राशि वालों के लिए दिन मिलाजुला रह सकता है। किसी मित्र से अच्छी खबर मिलने पर मन खुश होगा और विद्यार्थियों को सहपाठियों का सहयोग मिल सकता है। पढ़ाई में अटके विषयों को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। नौकरी और कारोबार में कामकाज सामान्य रहेगा।
Virgo Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Kanya Rashifal: किसी मित्र की अच्छी खबर मन खुश करेगी और सहपाठी पढ़ाई में मदद करेगा। आमदनी से खर्च का संतुलन बनने के संकेत हैं, हालांकि कमाई और कारोबार के लिहाज से दिन औसत रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है। लंबी यात्रा रद्द होगी और उसके बाद समय की योजना बदलनी पड़ेगी। मकान लेने या खरीदने का विचार आज टालना बेहतर रहेगा। लोगों से जुड़ने का मन होगा और परिचित आवाज सुनकर अपनापन महसूस होगा। कोई बड़ी आर्थिक छलांग दिन का मुख्य विषय नहीं होगी। उपलब्ध साधनों में दिन संभलने का भरोसा रहेगा। पढ़ने वालों के लिए साथ बैठकर किसी उलझे विषय को समझने का अवसर उपयोगी साबित होने के योग हैं।
29 नवंबर को कन्या राशि वालों के लिए मित्रों, प्रेम और आर्थिक मामलों में क्या खास रहने वाला है? क्या किसी मित्र से मिली अच्छी खबर आपकी खुशी बढ़ाएगी और प्रेम संबंधों में सुधार होगा? पढ़ाई में सहपाठियों का सहयोग और कारोबार में नए अवसर कितने फायदेमंद रहेंगे? मकान खरीदने के लिए कौन-सा समय अनुकूल रहेगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार करियर, धन, प्रेम और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
कन्या राशि का करियर राशिफल
कारोबार की गति औसत रहने की संभावना है। रोज के काम में लगे रहेंगे और संपर्क बनाए रखने का महत्व समझ आएगा। वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में मार्गी सूर्य अपनी पहल में आत्मसम्मान तथा वरिष्ठों से बातचीत को प्रमुख करेगा। अपनी बात साफ रखने का साहस रहेगा और आप चाहेंगे कि आपके प्रयास को गंभीरता से लिया जाए। विद्यार्थियों को सहपाठी का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई में अटकी बात पर किसी साथ पढ़ने वाले से चर्चा उपयोगी होगी और अकेले जूझने का एहसास कम होगा। लंबी यात्रा रद्द होने से उस समय का उपयोग बदलना पड़ेगा। पढ़ाई का कठिन हिस्सा सहपाठी के सामने रखें। आज सहयोग से समझ बढ़ने की गुंजाइश अपनी कोशिश को जारी रखने का हौसला देगी।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनने के योग हैं। दिन आर्थिक रूप से औसत रहेगा और कारोबार से किसी असाधारण बढ़त का संकेत नहीं है। रोज की जरूरतों के लिए रकम का तालमेल बैठने की संभावना है। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आमदनी की बातों के साथ मित्रों और संपर्कों की भूमिका प्रमुख होगी। किसी परिचित से हुई बातचीत में आर्थिक स्थिति पर विचार होगा, हालांकि मदद या लाभ मिलने का पक्का दावा नहीं है। मकान खरीदने या लेने की योजना आज आगे न बढ़ाएं। बड़े खर्च की जल्दी से सावधान रहें। उपलब्ध रकम और मौजूदा जरूरत के बीच संतुलन बैठना आज धन के मामले में संतोष का मुख्य कारण रहेगा।
कन्या राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है। बातचीत की सहजता बढ़ने के योग हैं और अपने मन की बात साझा करने की इच्छा होगी। मित्रों से मेलजोल अच्छा लगेगा तथा किसी मित्र की अच्छी खबर से दिन में खुशी आएगी। संपर्क बनाए रखने का उत्साह रहेगा, फिर भी कुछ समय निजी रखना चाहेंगे। सिंह राशि के बारहवें भाव में केतु अनावश्यक जुड़ाव से पीछे हटने और किसी पुराने आग्रह को छोड़ने का भाव देगा। हर बातचीत को लंबा खींचने का मन नहीं होगा। प्रेम संबंध में एक शांत बातचीत के लिए समय निकालें। आज अपनापन और निजी जगह की चाह साथ रहेंगे। किसी से जुड़कर अच्छा महसूस होगा, फिर अपने विचारों के साथ बैठना भी सुखद लगेगा।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
भीड़भाड़ से कुछ देर अलग रहने की इच्छा होगी। मन की गति मेलजोल और एकांत के बीच आती-जाती रहेगी। स्वास्थ्य में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, पर आराम के लिए निजी समय अच्छा लगने की संभावना है। लंबी यात्रा रद्द होने से दिन की व्यस्तता का ढांचा बदलेगा और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या फिर तय करनी होगी। दोस्तों के साथ बातचीत मन हल्का करेगी। उसके बाद लगातार संपर्क में बने रहने का उत्साह घटेगा। अपने विश्राम का समय तय रखें। आज अकेले बैठने की इच्छा नाराजगी का संकेत नहीं होगी। दिन की अच्छी खबर याद करके प्रसन्नता होगी और अपने लिए मिला शांत समय मन को सहज महसूस कराएगा।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- बैंगनी
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जिस पाठ में अटके हैं, उसे समझने के लिए सहपाठी से बातचीत करें।
क्या न करें- रद्द हुई लंबी यात्रा की जगह तुरंत नया लंबा कार्यक्रम न जोड़ें। मित्रों का संपर्क दिन में खुशी देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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