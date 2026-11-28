28 नवंबर को कन्या राशि वालों के लिए दिन खुशियों और आर्थिक लाभ के संकेत लेकर आ सकता है। लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से उत्साह बढ़ेगा। अच्छी कमाई के योग हैं और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बन सकता है।

Virgo Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Kanya Rashifal: किसी मित्र की अच्छी खबर आज खुशी बढ़ाएगी और लंबे समय से मन में बसी इच्छा पूरी होगी। अच्छी कमाई के योग हैं। समाज में मान सम्मान मिलने की संभावना है और अपनी जगह को लेकर संतोष रहेगा। जीवनसाथी के साथ दिन प्रेम भरा होगा। बड़े भाई या बहन से सहयोग मिलने के संकेत हैं। आर्थिक भविष्य के लिए सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में रकम लगाने के योग हैं। निजी जीवन की खुशी और काम की सक्रियता साथ चलेंगी। किसी सामने आए काम को संभालने के लिए दिन अनुकूल है। अपने प्रयासों पर ध्यान जाने की संभावना से उत्साह रहेगा। मन की इच्छा पूरी होने का सुख रोजमर्रा की बातचीत में दिखाई देगा। परिवार के बीच अपनी खुशी कहने में सहजता होगी और लोगों से जुड़ना अच्छा लगेगा।

कन्या राशि का करियर राशिफल सामने आकर जिम्मेदारी संभालने के लिए दिन अनुकूल है। काम पर ध्यान जाने के योग हैं और अपनी बात रखने का उत्साह रहेगा। कुंभ राशि के छठे भाव में राहु काम या प्रतियोगिता के किसी विषय में अचानक तीखी रुचि जगाएगा। उसके साथ जल्दी आगे बढ़ने की बेचैनी भी होगी। किसी चुनौती को समझने में मन लगेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत की दिशा पर ध्यान रहेगा, हालांकि किसी तय परीक्षा परिणाम का संकेत नहीं है। एक समय पर एक जिम्मेदारी पूरी करें। सामाजिक सम्मान की संभावना अपने काम के प्रति भरोसा बढ़ाएगी। दफ्तर में सामने आने वाली बात पर सक्रिय रहना सहज होगा। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के मौके पर मन सजग रहेगा।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल अच्छी आमदनी की संभावना आज की खास बात है। कमाई को आगे की जरूरत के लिए अलग रखने का विचार मजबूत होगा। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में निवेश के योग हैं। रकम को लंबे समय की योजना से जोड़कर देखने का मन रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के दसवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। पहले सामने आने वाले काम अच्छे चलेंगे, फिर दिन के बड़े हिस्से में आमदनी और मित्रों से संपर्क प्रमुख रहेगा। निवेश की रकम अपनी मौजूदा जरूरत देखकर तय करें। आर्थिक चर्चा में उत्साह होगा। भविष्य के लिए कुछ जोड़ने की इच्छा मन को संतोष देगी।

कन्या राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ आज का दिन रोमांटिक रहेगा। रोज की व्यस्तता के बीच एक दूसरे के लिए समय निकालने की इच्छा होगी। साथ बैठकर सामान्य बातें करना भी खास लगेगा। बड़े भाई या बहन से सहयोग की संभावना है। उनकी भूमिका को लेकर मन में अपनापन रहेगा। मित्रों से मेलजोल होगा और अच्छी खबर बातचीत का विषय बनेगी। लंबे समय की इच्छा पूरी होने का सुख रिश्तों में भी दिखेगा। साथी के साथ कुछ शांत समय रखें। परिवार के बीच मन खुला रहेगा और अपनी खुशी साझा करना अच्छा लगेगा। किसी बड़े आयोजन की अपेक्षा सहज साथ अधिक आकर्षित करेगा। रिश्तों का जुड़ाव आज दिन की अच्छी बातों में शामिल रहेगा।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल दिन की सक्रियता के बीच निजी समय की जरूरत महसूस होगी। सिंह राशि के बारहवें भाव में मंगल आराम के समय भी जोश और छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। काम की बात मन में चलती रहेगी तो शांत बैठने में समय लगेगा। आराम की अनदेखी से सावधान रहें। सोने से पहले काम की चर्चा समेट दें। खुशी और व्यस्तता साथ होने पर भी कुछ देर अपने लिए बैठने का मन होगा। शांत माहौल अधिक अच्छा लगेगा और बाहर की हलचल से दूरी चाहेंगे। दिन के अच्छे अनुभवों के बीच विश्राम की जरूरत भी साफ रहेगी। सेहत के किसी खास परिणाम का दावा आज के संकेत नहीं करते। अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटना सहज लगेगा।

शुभ अंक- 8 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- बचत के लिए अलग की जाने वाली रकम तय करें।

क्या न करें- उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां न उठाएं।