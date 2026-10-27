आज कन्या राशि में चंद्राष्टम, जरूरी चीजें को परखें और किसी भी बात को अनहोनी से ना जोड़ें

Kanya rashifal in hindi: आज कन्या राशि वालों को चाहिए कि वो हर चीज पर डबल चेक करें। बिना इसके आप हामी ना भरें

आज सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम है, जिसमें संयमित गति और जरूरी विवरणों की जांच उपयोगी रहती है, भय पालना नहीं। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के नौवें भाव में आएगा। तब अध्ययन और मार्गदर्शन की ओर ध्यान जा सकता है, लेकिन किसी सलाह को अपनाने से पहले उसकी प्रासंगिकता परखें। शुरुआती उलझन को पूरे दिन की तस्वीर न बनाएं। कोई काम अटके तो समस्या को छोटे हिस्सों में समझें। तत्काल उत्तर देना जरूरी न हो तो जानकारी जुटाने की गुंजाइश रखें। अपनी दिनचर्या में थोड़ा लचीलापन रखना मददगार होगा।

कन्या राशि लंबित प्रश्न संक्षेप में भेजें वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी और समझौतों में जिम्मेदारी, समयसीमा और स्वीकार्य सीमाएं स्पष्ट रहनी चाहिए। इसे संबंध टूटने का संकेत न मानें। यदि काम किसी अन्य व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर है तो लंबित प्रश्न संक्षेप में भेजें। देरी का कारण प्रक्रिया है या अधूरी जानकारी, पहले यह जानें। आपकी राशि का स्वामी बुध तुला राशि के दूसरे भाव में वक्री है। लिखित संदेश, हिसाब और बातचीत में कही गई शर्तों की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। विद्यार्थी जटिल सवाल के बीच के चरण भी लिखें, ताकि गलती का स्थान समझ आए। समूह में शंका पूछने में संकोच न करें। रात में किसी शिक्षक की अलग पद्धति समझ सकते हैं, पर उसे उपयोगी मानने से पहले स्वयं अभ्यास करें। नई सामग्री जोड़ने से पहले पुरानी तैयारी का आकलन भी करें।

कन्या राशि के लिए गैरजरूरी खर्च टाल दें? गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। लक्ष्य से जुड़े जानकार लोगों की प्रतिक्रिया उपयोगी हो सकती है, लेकिन संपर्क या अनुकूल सुझाव निश्चित आर्थिक लाभ नहीं बनते। किसी निवेश प्रस्ताव की लागत, जोखिम और निकासी की शर्त अलग से जांचें। बकाया, वापसी या साझा भुगतान का मामला हो तो प्रमाण सामने रखें। रकम और भुगतान की स्थिति केवल याददाश्त पर न छोड़ें। तुला राशि के दूसरे भाव में शुक्र स्वराशि में वक्री है। पसंद की वस्तु या पारिवारिक खरीद पर दोबारा विचार करने की गुंजाइश रखें। सुंदरता, जरूरत और उपयोगिता अलग कसौटियां हैं। गैरजरूरी खर्च टाल सकते हैं, लेकिन आवश्यक भुगतान की व्यवस्था स्पष्ट रखें। मन बदलने के लिए महंगी खरीद करना उपयोगी विकल्प नहीं होगा।

आपस में काम को बांटें, चर्चा करें राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दैनिक जिम्मेदारियों के साथ विश्राम और निजी समय का संतुलन सामने रखती है। यदि घरेलू काम का बोझ असमान लगे तो किसी विशेष काम के बंटवारे पर चर्चा करें। सामान्य आरोप लगाने से समाधान कठिन हो सकता है। साथी से मत अलग हो तो वर्तमान विषय तक रहें, पुरानी शिकायतों की सूची न जोड़ें। अपेक्षा स्पष्ट कहें और सामने वाले का पक्ष सुनें। निजी समय चाहिए तो उसकी जरूरत बताएं, संवाद पूरी तरह बंद न करें। किसी मित्र की सलाह सुन सकते हैं, लेकिन अपने संबंध का निर्णय उसकी अधूरी जानकारी के आधार पर न लें।

कार्यक्रम में थोड़ी खाली जगह रखें, ताकि एक काम लंबा चलने पर बाकी दिन पर अनावश्यक दबाव न बढ़े। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और सामान्य चाल जैसी आदतों पर ध्यान दें। वाहन चलाते समय सामान्य सुरक्षा नियम अपनाएं और ध्यान भटकाने वाली बातचीत से बचें। इसे किसी अनहोनी की आशंका से न जोड़ें। शरीर में वास्तविक परेशानी हो तो उसकी गंभीरता के अनुसार चिकित्सा सलाह लें। मानसिक तनाव में शांत गतिविधि या भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत उपयोगी हो सकती है। रात में पढ़ने की रुचि बढ़े तो भी आराम पूरी तरह न घटाएं। लगातार उदासी सामान्य काम प्रभावित करे तो विशेषज्ञ की मदद लें।

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें अटके हुए काम में अगला आवश्यक कदम पहचानें और संबंधित व्यक्ति से उसकी पुष्टि लें। भुगतान के प्रमाण व्यवस्थित रखें। महत्वपूर्ण संदेश भेजने से पहले उसे पढ़ें और दिनचर्या में विश्राम की वास्तविक जगह बनाएं।