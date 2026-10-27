आज कन्या राशि में चंद्राष्टम, जरूरी चीजें को परखें और किसी भी बात को अनहोनी से ना जोड़ें
Kanya rashifal in hindi: आज कन्या राशि वालों को चाहिए कि वो हर चीज पर डबल चेक करें। बिना इसके आप हामी ना भरें
आज सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम है, जिसमें संयमित गति और जरूरी विवरणों की जांच उपयोगी रहती है, भय पालना नहीं। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के नौवें भाव में आएगा। तब अध्ययन और मार्गदर्शन की ओर ध्यान जा सकता है, लेकिन किसी सलाह को अपनाने से पहले उसकी प्रासंगिकता परखें। शुरुआती उलझन को पूरे दिन की तस्वीर न बनाएं। कोई काम अटके तो समस्या को छोटे हिस्सों में समझें। तत्काल उत्तर देना जरूरी न हो तो जानकारी जुटाने की गुंजाइश रखें। अपनी दिनचर्या में थोड़ा लचीलापन रखना मददगार होगा।
कन्या राशि लंबित प्रश्न संक्षेप में भेजें
वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी और समझौतों में जिम्मेदारी, समयसीमा और स्वीकार्य सीमाएं स्पष्ट रहनी चाहिए। इसे संबंध टूटने का संकेत न मानें। यदि काम किसी अन्य व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर है तो लंबित प्रश्न संक्षेप में भेजें। देरी का कारण प्रक्रिया है या अधूरी जानकारी, पहले यह जानें। आपकी राशि का स्वामी बुध तुला राशि के दूसरे भाव में वक्री है। लिखित संदेश, हिसाब और बातचीत में कही गई शर्तों की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। विद्यार्थी जटिल सवाल के बीच के चरण भी लिखें, ताकि गलती का स्थान समझ आए। समूह में शंका पूछने में संकोच न करें। रात में किसी शिक्षक की अलग पद्धति समझ सकते हैं, पर उसे उपयोगी मानने से पहले स्वयं अभ्यास करें। नई सामग्री जोड़ने से पहले पुरानी तैयारी का आकलन भी करें।
कन्या राशि के लिए गैरजरूरी खर्च टाल दें?
गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। लक्ष्य से जुड़े जानकार लोगों की प्रतिक्रिया उपयोगी हो सकती है, लेकिन संपर्क या अनुकूल सुझाव निश्चित आर्थिक लाभ नहीं बनते। किसी निवेश प्रस्ताव की लागत, जोखिम और निकासी की शर्त अलग से जांचें। बकाया, वापसी या साझा भुगतान का मामला हो तो प्रमाण सामने रखें। रकम और भुगतान की स्थिति केवल याददाश्त पर न छोड़ें। तुला राशि के दूसरे भाव में शुक्र स्वराशि में वक्री है। पसंद की वस्तु या पारिवारिक खरीद पर दोबारा विचार करने की गुंजाइश रखें। सुंदरता, जरूरत और उपयोगिता अलग कसौटियां हैं। गैरजरूरी खर्च टाल सकते हैं, लेकिन आवश्यक भुगतान की व्यवस्था स्पष्ट रखें। मन बदलने के लिए महंगी खरीद करना उपयोगी विकल्प नहीं होगा।
आपस में काम को बांटें, चर्चा करें
राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दैनिक जिम्मेदारियों के साथ विश्राम और निजी समय का संतुलन सामने रखती है। यदि घरेलू काम का बोझ असमान लगे तो किसी विशेष काम के बंटवारे पर चर्चा करें। सामान्य आरोप लगाने से समाधान कठिन हो सकता है। साथी से मत अलग हो तो वर्तमान विषय तक रहें, पुरानी शिकायतों की सूची न जोड़ें। अपेक्षा स्पष्ट कहें और सामने वाले का पक्ष सुनें। निजी समय चाहिए तो उसकी जरूरत बताएं, संवाद पूरी तरह बंद न करें। किसी मित्र की सलाह सुन सकते हैं, लेकिन अपने संबंध का निर्णय उसकी अधूरी जानकारी के आधार पर न लें।
कन्या राशि के लिए आज आदतों पर ध्यान दें
कार्यक्रम में थोड़ी खाली जगह रखें, ताकि एक काम लंबा चलने पर बाकी दिन पर अनावश्यक दबाव न बढ़े। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और सामान्य चाल जैसी आदतों पर ध्यान दें। वाहन चलाते समय सामान्य सुरक्षा नियम अपनाएं और ध्यान भटकाने वाली बातचीत से बचें। इसे किसी अनहोनी की आशंका से न जोड़ें। शरीर में वास्तविक परेशानी हो तो उसकी गंभीरता के अनुसार चिकित्सा सलाह लें। मानसिक तनाव में शांत गतिविधि या भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत उपयोगी हो सकती है। रात में पढ़ने की रुचि बढ़े तो भी आराम पूरी तरह न घटाएं। लगातार उदासी सामान्य काम प्रभावित करे तो विशेषज्ञ की मदद लें।
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अटके हुए काम में अगला आवश्यक कदम पहचानें और संबंधित व्यक्ति से उसकी पुष्टि लें। भुगतान के प्रमाण व्यवस्थित रखें। महत्वपूर्ण संदेश भेजने से पहले उसे पढ़ें और दिनचर्या में विश्राम की वास्तविक जगह बनाएं।
क्या न करें
छोटी देरी को बड़े संकट का संकेत न मानें। अधूरी जानकारी पर आरोप न लगाएं। निजी मतभेद समूह में न फैलाएं और केवल बेचैनी दूर करने के लिए जोखिम वाला निवेश या खरीद न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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