Hindi Newsधर्म न्यूज़virgo horoscope 27 january 2026 today kanya rashi ka rashifal daily future predictions
कन्या राशिफल 27 जनवरी: आज पार्टनर से ना करें कोई भी बहस, इन 4 फील्ड से जुड़े लोगों को मिलेगा विदेश जाने का मौका

कन्या राशिफल 27 जनवरी: आज पार्टनर से ना करें कोई भी बहस, इन 4 फील्ड से जुड़े लोगों को मिलेगा विदेश जाने का मौका

संक्षेप:

Virgo Horoscope 27 January 2026: आज कन्या राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है। पैसों के मामले में दिन सही जाएगा।

Jan 27, 2026 06:28 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
आज के दिन अपने पार्टनर पर खुलकर प्यार लुटाएं। इससे पूरा दिन अच्छा जाएगा। ऑफिस में आप आज जितना प्रोफेशनल रहेंगे, उतना अच्छा होगा। इससे आपका दिन प्रोडक्टिव बनेगा। पैसों की स्थिति आज सही रहने वाली है। आज सोच-समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। प्यार के मामले में आज का दिन समझदारी से संभालें। आज धन लाभ के भी योग हैं। बस आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि हल्की-फुल्की दिक्कत हो सकती है। नीचे विस्तार से पढ़ें 27 जनवरी के लिए पूरी राशिफल…

कन्या लव राशिफल

आज कन्या राशि वाले अपने रिश्ते को पॉजिटिव और मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश करें।। रिश्ते में अच्छा एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। अगर शादी से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही होगा। हो सकता है कि कोई तीसरा शख्स आपके पार्टनर को इंन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। आफ समझदारी के साथ सारी चीजों को संभालने की कोशिश करें। आज पार्टनर से बहस करने से बचें क्योंकि चीजें खराब हो सकती हैं। कुछ जातक एक्स के साथ मनमुटाव खत्म कर सकते हैं। हो सकता है कि इनका रिश्ता दोबारा शुरू हो जाए।

कन्या करियर राशिफल

ऑफिस में आज नई-नई चुनौतियां मिल सकती है। धैर्य और समझदारी के साथ इससे निपटें। मीटिंग में अपने आइडिया को शेयर करने में ना हिचकिचाएं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप हर एक चीज को शेयर करें। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहें हैं, वो लोग आज इंटरव्यू ना दें। आप इसे कल के लिए शेड्यूल करवा सकते हैं। आईटी, बैंकिंग, मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों को आज विदेश से कोई ना कोई मौका मिल सकता है। हो सकता है कि जॉब के लिए आपको विदेश जाने का मौका भी मिले। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। रिजल्ट अच्छा आएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन का दूसरा हिस्सा अच्छा होगा।

कन्या धन राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन पैसे के मामले में सही जाने वाला है। सब कुछ आपके पक्ष में होगा। कोई पुराना बकाया चुकाने में आज आसानी होगी। कुछ जातक आज इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। महिला जातकों को आज ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप आज शेयर मार्केट में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज के दिन आपका कोई पुराना पैसों से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है। साथ ही आज प्रॉपर्टी से जुड़ा कानूनी मामला भी आपके फेवर में आ सकता है।

कन्या सेहत राशिफल

आज कन्या राशि वालों को सेहत को लेकर हल्की-फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आज सर्जरी होनी है तो उसे आज ही करवा सकते हैं। आप अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, इससे मोटापा बढ़ने की संभावना है। खुद भी तला-भुना और ऑयली खाना कम खाएं। नहीं इससे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक सेहत भी खराब होगी। डायबिटीज के मरीजों को आज खास रूप से अपने ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ जातकों को आज आंखों से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
