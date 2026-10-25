कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्यों रहेगा खास? जानें करियर, पैसा और लव लाइफ का हाल
आज का कन्या राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें कन्या राशि वालों के करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य का हाल। शाम को चंद्रमा के मेष राशि में गोचर से चंद्राष्टम रहेगा। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।
Virgo Horoscope Today 25 October 2026 Kanya Rashifal: आज का राशिफल आपकी जन्म चंद्र राशि से देखा गया है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के सातवें भाव में रहेगा। किसी से विचार मिलाने, प्रस्ताव सुनने या साझा काम की रूपरेखा बनाने में उपयोगिता हो सकती है, हालांकि सहयोग निश्चित नहीं है। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के आठवें भाव में आएगा। यह चंद्राष्टम है, जिसमें गति संयमित रखना और अधूरी जानकारी जांचना बेहतर है, भय पालना नहीं। शुरुआती बातचीत को अंतिम सहमति मानकर आगे का कार्यक्रम न बांधें। यदि किसी संबंध या व्यावसायिक प्रस्ताव पर चर्चा हो, तो प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त अवसर लें। शाम के लिए कुछ खाली जगह रखना सुविधा दे सकता है।
कन्या राशि का करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी में केवल काम बांटना नहीं, समीक्षा और जवाब देने की व्यवस्था भी तय करना जरूरी रहेगा। कोई सहयोगी उपलब्ध न हो तो किस सीमा तक आप निर्णय ले सकते हैं, यह पहले पूछें। इसका अर्थ संबंध टूटना नहीं, व्यवस्था को निभने योग्य बनाना है। गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। परिचितों की उपयोगी प्रतिक्रिया और लक्ष्य से जुड़े अवसर मदद कर सकते हैं, लेकिन लाभ या सफलता तय नहीं है। व्यवसाय का प्रस्ताव मिले तो अपने काम की मांग और लागत जांचें। बुध तुला राशि के दूसरे भाव में वक्री है। शुल्क, वेतन या कीमत की लिखित बात दोबारा पढ़ें। विद्यार्थी उत्तर पूरे लिखकर अभ्यास करें और जांचें कि सवाल की मांग के अनुसार सामग्री दी है।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के छठे भाव और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बकाया तथा रोजमर्रा की जिम्मेदारी संभालने के साथ अनावश्यक खर्च और लगातार व्यस्तता की सीमा पहचानने को कहती है। खाते में छोटी कटौतियां, सदस्यता और देय भुगतान देखें। परिवार या ससुराल पक्ष से सहायता की बात हो तो रकम मिलने से पहले उसे खर्च का आधार न बनाएं। सहायता स्वीकार करते समय शर्त और अपेक्षा स्पष्ट रखें। किसी कानूनी मामले में सकारात्मक चर्चा को अंतिम नतीजा न समझें। दस्तावेज की स्थिति संबंधित विशेषज्ञ से जानें। निवेश या उधार का निर्णय दूसरों के भरोसे के बजाय अपनी जरूरत, जोखिम सहने की क्षमता और उपलब्ध रकम देखकर लें।
कन्या राशि का लव राशिफल
अविवाहित हों और विवाह का प्रस्ताव आए तो बातचीत को जानकारी जुटाने का अवसर मानें। परिवार की सहमति के साथ अपनी इच्छा, दिनचर्या और भविष्य की प्राथमिकताएं भी स्पष्ट करना जरूरी है। पहले से संबंध में हों तो मुलाकात दोनों की सुविधा से तय करें। किसी बदलाव की जरूरत पड़े तो समय रहते बता दें। भावनाएं मजबूत महसूस हों तो उन्हें सामान्य, स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें। सामने वाले से तुरंत वैसी ही प्रतिक्रिया मांगना जरूरी नहीं। घर के किसी छोटे सदस्य में पहल दिखे तो उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पर तैयारी में मदद दें। उसकी तुलना किसी दूसरे से करने के बजाय उसके अपने प्रयास पर बात करें।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दूसरों की जरूरत पूरी करने के बीच अपने भोजन और विश्राम का स्थान सुरक्षित रखें। किसी काम में देर हो जाए तो पूरी दिनचर्या छोड़ने के बजाय बाकी हिस्सा सामान्य रखें। बैठकर पढ़ने या काम करने वालों को बीच में उठना उपयोगी रहेगा। हल्की गतिविधि अपनी सुविधा के अनुसार चुनें और असुविधा में जोर न लगाएं। चिंता बार-बार लौटे तो तथ्य और अनुमान अलग लिखें, फिर केवल जरूरी कार्रवाई तय करें। सामान्य सावधानी को डर में बदलने की जरूरत नहीं है। चल रही दवा या उपचार में स्वयं बदलाव न करें। कोई परेशानी बनी रहे तो योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी प्रस्ताव पर चर्चा के बाद समझी हुई मुख्य बातें लिखकर दूसरे पक्ष से पुष्टि लें। पढ़ाई में बिना सहायता छोटा अभ्यास करें, ताकि स्पष्ट हो सके कि कौन सा हिस्सा समझा है और कहां मदद चाहिए।
क्या न करें- विवाह, साझेदारी या आर्थिक सहायता की संभावना को अंतिम मंजूरी बताकर साझा न करें। कानूनी नतीजे का अनुमान लगाकर खर्च न बढ़ाएं और हर छोटी बात बार-बार जांचने में अपना जरूरी आराम न गंवाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र