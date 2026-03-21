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कन्या राशिफल 21 मार्च 2026: आज ऑफिस में ऐसे मजबूत बनाएं अपनी छवि, टाल दें बड़ी खरीददारी, वापस लौटेगा पुराना पैसा

Mar 21, 2026 06:45 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope: राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज चीजों को व्यस्थित करके चलें। नीचे पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल-

कन्या राशिफल 21 मार्च 2026: आज ऑफिस में ऐसे मजबूत बनाएं अपनी छवि, टाल दें बड़ी खरीददारी, वापस लौटेगा पुराना पैसा

Virgo Horoscope Today 21 March 2026: कन्या राशि वाले लोग आज अपनी एक आदत से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और वो है बारीकी पर ध्यान देना। छोटे-छोटे काम को आज अच्छे से मैनेज कर लें। अपने आसपास की चीजों को साफ ही रखें। क्लैरिटी के साथ आज बात करेंगे तो चीजें सही होंगी। दोस्त और परिवार का साथ मिलेगा। आप जिस तरह से उनका ध्यान रखेंगे, वो हर एक चीज को नोटिस करेंगे। आज अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। लिस्ट बनाकर काम करेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं होगी। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऑफिस में कोई भी फैसला लेने से पहले चीजों को एक-दो बार चेक जरूर कर लें। काम की व्यस्तता के बीच आराम करें। हल्का खाना खाएं क्योंकि इससे आपकी एनर्जी सही बनी रहेगी।

यहां पढ़ें कन्या राशि का 21 मार्च 2026 के लिए विस्तृत राशिफल

कन्या लव राशिफल, Virgo Love Rashifal Today

आज के दिन आपका शांत और समझदारी वाला स्वभाव रिश्ते में सुकून का एहसास दिलाएगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें। हो सके तो आज के दिन छोटे-छोटे काम में उनकी मदद जरूर करें। जो लोग सिंगल हैं, वो आज किसी नए शख्स से मिल सकते हैं। ओवरथिंकिंग से बचें। बहुत ही आसान और प्यारे तरीके से अपनी बात को सामने वाले शख्स से कहें। पार्टनर के साथ घर के छोटे-मोटे काम कर लेने से और छोटी सी वॉक पर चले जाने से रिश्ता मजबूत होगा तो आज इन चीजों के लिए समय जरूर निकालें। ईमानदार रहें और समय-समय पर पार्टनर को प्यार जताते रहें। इससे रिश्ते में नजदीकी आएगी।

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कन्या करियर राशिफल, Virgo Career Rashifal Today

आज आप जिस तरीके से ऑफिस में काम करने वाले हैं, वो हर किसी को पसंद आएगा। लोग आपके तरीके से प्रभावित होते नजर आएंगे। क्लैरिटी के साथ अपनी बात को सामने रखें। दिन भर का प्लान बनाने के बाद ही काम शुरू करें। आज किसी रिपोर्ट को जरूर अपडेट कर दें क्योंकि इससे आपकी इमेज और भी मजबूत बनेगी। रूटीन का काम अच्छे से करने की कोशिश करें। अपनी प्रियॉरिटी की एक लिस्ट बनाकर रख लें ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। इस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए चीजों को निपटाते जाएं।

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कन्या धन राशिफल, Virgo Career Rashifal Today

कन्या राशि के जातक आज छोटे-छोटे खर्चे पर ध्यान दें। बजट देखकर ही आगे की प्लानिंग करें। आज की छोटी सी गई बचत आगे चलकर बहुत काम आएगी। ऐसे में आज के दिन किसी बड़ी खरीददारी को थोड़ा टाल दें। कुछ खरीद रहे हैं तो चीजों को पहले अच्छे से जांच लें। अगर कोई पैसों से जुड़ी कोई सलाह दे रहा है तो उसे ध्यान से सुनकर समझकर ही अपना फैसला लें। आज के दिन आपको कोई छोटा फायदा हो सकता है। पुराना पैसा कहीं से वापस मिलने की संभावना है। परिवार में कोई खर्चा हो तो पहले से ही सब क्लियर कर लें। पुरानी रसीद को संभालकर रखें। चीजें ठीक से करते जाएंगे तो पैसों की स्थिति सही बनी रहेगी।

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कन्या स्वास्थ्य राशिफल, Virgo Health Rashifal Today

कन्या राशि वाले लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। दिन की शुरुआत छोटी सी वॉक के साथ करें। हल्की एक्सरसाइज करना भी सही रहेगा। दिन भर सही मात्रा में पानी पीते रहें। रात में आज भारी खाना ना खाएं। हल्का और सिंपल खाना ही खाएं। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। इससे आपकी आंखों को राहत मिलेगी। अगर किसी भी तरह का तनाव हो तो गहरी सांस लें। खाने में प्रोटीन और विटामिन शामिल करें। हरी सब्जियां खाएं। नियमित समय पर सोने की कोशिश करें।

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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