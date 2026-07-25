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सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशि वालों को जुलाई के आखिरी 7 दिनों में रहना होगा सतर्क

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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जुलाई के आखिरी 7 दिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशि वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में ध्यान देने से काफी हद तक चीजें कंट्रोल में होंगी। जानिए आखिर इस हफ्ते इन राशियों को किन-किन चीजों पर ध्यान देना है?

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जुलाई के आखिरी हफ्ते में सतर्क रहें ये राशियां

अगस्त का महीना जल्द ही शुरू होने को है। इसी के साथ जुलाई अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस महीने के आखिरी कुछ दिन कुछ राशियों के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशि वालों को इस दौरान बेवजह के खर्चे करने पड़ सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों के साथ-साथ रिश्तों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये राशियां 25 से 31 जुलाई तक थोड़ा सतर्क रहें और जिंदगी से जुड़े हर फैसले सोच-समझकर लें तो कई मुश्किलें दूर हो सकती हैं। जानिए इन राशियों की जिंदगी में इस हफ्ते क्या-क्या होने की संभावना है?

कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का आखिरी हफ्ता?

कर्क चंद्रमा की राशि है। इस राशि के जातकों को अपनी सेहत से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मुंह संबंधी कोई दिक्कत है तो आगे चलकर ये बड़ा रूप ले सकती है। ऐसे में इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। बदलते मौसम की मार भी इस राशि के लोगों पर पड़ सकती है। अगर लंबे समय से कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह लेना सही रहेगा।

कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का आखिरी हफ्ता?

कन्या बुध ग्रह से संबंधित राशि है। इस राशि के जातकों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में आर्थिक मामलों में थोड़ा धैर्य रखना होगा। इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे बचाकर रखना सही होगा। जल्दबाजी में खर्चा करने से बचें और कोशिश करें कि बजट देखकर ही फैसले लिए जाए। आपके लिए यही सही होगा कि इस दौरान कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। कुछ दिन रुकना आपके ही फेवर में जाएगा।

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सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का आखिरी हफ्ता?

सूर्य की सिंह राशि को इस हफ्ते सावधान रहना है। अपने बात-व्यवहार के साथ-साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। घरवालों के साथ किसी ना किसी बात पर मनमुटाव होने की संभावना है। ऐसे में हर बात पर ज्यादा रिएक्शन ना दें। अच्छा यही होगा कि आप शांत रहें। गुस्से की बजाय आपको धैर्य रखना है। अपने रूटीन को ठीक करें और अपने आपको ऐसी चीजों में इंगेज करें कि आपका ध्यान फालतू चीजों पर जाए ही ना। खानपान सही रखें क्योंकि जुलाई के आखिरी हफ्ते में स्वास्थ्य खराब होने के संकेत हैं।

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कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का आखिरी हफ्ता?

कुंभ शनि की राशि है। इस राशि के जातकों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। खासकर रिश्तों के मामलों में। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर हो सकता है मनमुटाव की स्थिति बने। शांत रहेंगे तो स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में ही रहेगी। परिवार के लोगों के साथ-साथ खुद के स्वास्थ्य पर पूरा-पूरा ध्यान रखें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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