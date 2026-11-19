आज का कन्या राशिफल (19 नवंबर 2026): मार्गी गुरु खर्च बढ़ने और आराम की जरूरत का संकेत देगा
Virgo Horoscope in Hindi: परीक्षा या काम के लिए अपने तय तरीके पर टिके रहें। आज मेहनत के क्रम को बनाए रखना आपकी सबसे उपयोगी ताकत रहेगा।
मन आज काम की मांगों से घिरा रहेगा और अपनी बात अपने तक रखने की इच्छा होगी। किसी सहकर्मी की जरूरत आपके कार्यक्रम में जगह मांगेगी। लगातार मेहनत से यह काम सुलझेगा, मगर दिन हल्का नहीं लगेगा। सेहत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। साथ ही विरोधियों की नजर आपके काम पर रहने के संकेत हैं। अपनी सोच किसके सामने खोलनी है, यह विषय महत्वपूर्ण रहेगा। खर्च और निजी मामलों की चिंता भी मन में चलेगी। सिंह राशि के बारहवें भाव में मार्गी गुरु खर्च बढ़ने और आराम की जरूरत का संकेत देगा। किसी अच्छे काम पर किया गया खर्च उचित बैठेगा। दिन की व्यस्तता के बीच निजी समय की कमी अधिक महसूस होगी। अपनी योजना को हर बातचीत का हिस्सा बनाने की इच्छा कम रहेगी।
कन्या करियर राशिफल
प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए सफलता के मजबूत योग हैं। तैयारी को सही ढंग से इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। रोज के काम में सहकर्मी की मांग बारबार ध्यान खींचेगी। जिम्मेदारी निभाने में लगातार प्रयास काम आएगा। वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान का विषय सामने लाएगा। अपनी मेहनत का महत्व समझाने की इच्छा होगी। विरोधियों की ओर से चुनौती मिलने की संभावना है, इसलिए अपनी रणनीति की गोपनीयता महत्वपूर्ण रहेगी। किसी बहस में उलझने से समय का दबाव बढ़ सकता है।
कन्या धन राशिफल
खर्च बढ़ा हुआ रहने के संकेत हैं। आराम और निजी जरूरतों से जुड़े भुगतान ध्यान खींच सकते हैं। किसी अच्छे उद्देश्य के लिए धन देना संतोष देगा और ऐसा खर्च अनुकूल रहेगा। उधार लेना आज कठिनाई बढ़ा सकता है, क्योंकि लौटाने में परेशानी होने की संभावना है। यह आर्थिक पक्ष की सबसे साफ चेतावनी है। किसी जरूरत को तुरंत पूरा करने की इच्छा और उपलब्ध धन के बीच दूरी महसूस होगी। रोज के काम की व्यस्तता में खर्च का फैसला जल्दी करने का मन बनेगा। आज अपनी मौजूदा रकम के भीतर भुगतान तय करें। पैसे की बातचीत सीमित लोगों तक रखना सहज लगेगा और निजी जरूरत का महत्व अधिक रहेगा।
कन्या लव राशिफल
व्यस्तता के कारण घर की बातचीत छोटी रहेगी। मन में चल रही हर बात साझा करने की इच्छा नहीं होगी। परिवार के बीच भी किसी निजी विषय पर चुप रहने का मन बनेगा। इसका अर्थ संबंधों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि आज ध्यान काम और अपनी स्थिति पर रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के छठे भाव में रहेगा, जिससे कार्यक्रम व्यस्त होगा और सहकर्मी की मांग लगातार मेहनत से सुलझेगी। इसी दबाव का असर निजी बातचीत के समय पर पड़ेगा। अनावश्यक तर्क में पड़ने से घर का सहज माहौल खिंच सकता है। किसी जरूरी पारिवारिक बात के लिए अलग समय रखें। अपनी उपलब्धता साफ बताने से बातचीत व्यवस्थित रहेगी।
कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत पूरी तरह साथ न देने की संभावना है। काम की मांग अधिक रहने पर थकान बढ़ सकती है और नींद की कमी ज्यादा महसूस हो सकती है। किसी खास बीमारी या शरीर के किसी हिस्से के बारे में आज का संकेत दावा नहीं करता। नियमित आराम की जरूरत प्रमुख रहेगी। काम निपटाने की जल्दी में अपने विश्राम को बारबार आगे करने का मन होगा। इससे दिन अधिक भारी लग सकता है। सोने का समय तय रखें। कोई असुविधा बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लेना उचित होगा। निजी मामलों पर शांत समय मिलने से मन को जगह मिलेगी। काम की लगातार गति के बाद आराम की जरूरत स्पष्ट होगी और दिन के अंत में एकांत अच्छा लगेगा।
क्या करें
प्रतियोगी परीक्षा में सवाल ध्यान से पढ़कर अपनी तैयारी के क्रम से उत्तर दें।
क्या न करें
अपनी अगली योजना दफ्तर की सामूहिक बातचीत में न खोलें।
कल का राशिफल
कल परिवार के साथ घूमने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते का प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रेम व्यक्त करने का दिन अनुकूल रहेगा। सुखसुविधा का आनंद मिलेगा, सेहत पर ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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