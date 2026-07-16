Vinayak Chaturthi 2026: कल विनायक चतुर्थी पर बाजार से ना लाएं ये चीजें, रखें इन बातों का ध्यान
17 जुलाई को विनायक चतुर्थी मनाई जा रही है तो इस खास दिन पर कुछ चीजों को खरीदना सही नहीं माना जाता है। जानें मान्यता के अनुसार इस दिन क्या-क्या चीजें नहीं खरीदनी है?
कल यानी 17 जुलाई को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। सनातन धर्म में इस दिन को बहुत ही खास माना जाता है। सालभर में कुल 12 विनायक चतुर्थी पड़ती है। इस खास दिन पर भगवान गणेश की विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से गणपति की पूजा करने से जिंदगी की सारी बाधाएं खत्म होने लगती हैं। वहीं बप्पा से सुख-समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। तमाम लोग इस दिन नई चीजें खरीदते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इस विशेष दिन पर कुछ चीजों को खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। जानिए आखिर कल विनायक चतुर्थी के मौके पर किन चीजों को नहीं लेना है?
विनायक चतुर्थी ना करें ये काम-
नुकीली चीजें खरीदने से बचें
मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन भूलकर भी नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची या फिर ब्लेड वगैरह खरीदने से बचना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। इन चीजों को बाद में खरीदने का प्लान करेंगे तो अच्छा होगा।
ना लें खराब या टूटा सामान
इस खास मौके पर हमेशा नई और अच्छी चीजें ही घर लेकर आएं। माना जाता है कि अगर कोई चीज खराब या फिर टूटी हुई हो तो उसे घर लाने से बचना चाहिए। ऐसे में खरीदते वक्त इस बात का ध्यान दें कि वो चीज खराब ना हो।
बेवजह की महंगी चीज ना खरीदें
विनायक चतुर्थी के दिन फिजूलखर्ची से बचना चाहिए। कुछ भी खरीदें तो सोच-समझकर ही लें। अक्सर लोग ऑफिर देखकर वो चीजें भी ले लेते हैं जिसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती है। ऐसे में पैसों का सही जगह इस्तेमाल करें।
बाजार से ना लाएं ये 3 चीजें
इस खास दिन पर आप खाली डिब्बा, बर्तन या फिर पर्स घर लेकर ना लाएं। अगर आप इस दिन ये चीजें ले ही रहे हैं तो इसमें सिक्का डाल लें और तभी इसे घर पर लेकर आएं। आप चाहें तो हल्दी की गांठ या फिर चावल भी रख सकते हैं।
काले रंग की चीजें ना लाएं
भगवान गणेश की पूजा में कभी भी काले रंग की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन बाजार से काले रंग का सामान भी नहीं लाना चाहिए। लाल, पीला, हरा, नीला या फिर बाकी कोई दूसरे रंग का सामान आप घर ला सकते हैं।
विनायक चतुर्थी पर खरीदें ये चीजें
मान्यता के अनुसार विनायक चतुर्थी के मौके पर घर पर दुर्वा, फल और फूल लेकर आएं। आप पूजा में चढ़ाने के लिए पीले रंग का कपड़ा भी ला सकते हैं। मोदक और बूंदी लड्डू भी ले सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को खाने-पीने या फिर कपड़े जरूर दान करें। ऐसा करना काफी पुण्य का काम माना जाता है और भगवान गणेश की कृपा भी हमेशा बनी रहती है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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