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Vikram Samvat 2083: 13 महीने का रहेगा नया साल, बृहस्पति राजा-मंगल मंत्री, जानें अर्थव्यवस्था, करियर और दुनिया पर असर

Mar 19, 2026 11:18 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ 19 मार्च 2026 से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो गई है। इस बार का संवत्सर कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल 12 नहीं, बल्कि 13 महीने होंगे। ज्येष्ठ माह में अधिकमास लगने के कारण पूरा संवत्सर 13 महीने का रहेगा।

Vikram Samvat 2083: 13 महीने का रहेगा नया साल, बृहस्पति राजा-मंगल मंत्री, जानें अर्थव्यवस्था, करियर और दुनिया पर असर

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ 19 मार्च 2026 से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो गई है। इस बार का संवत्सर कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल 12 नहीं, बल्कि 13 महीने होंगे। ज्येष्ठ माह में अधिकमास लगने के कारण पूरा संवत्सर 13 महीने का रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार इस संवत्सर का नाम ‘रौद्र’ है, जो अपने आप में बदलाव और तेज घटनाओं का संकेत देता है।

13 महीने का क्यों है यह साल-

विक्रम संवत 2083 में अधिकमास लग रहा है। यह अधिक ज्येष्ठ मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। अधिकमास को धार्मिक कामों, पूजा-पाठ और दान के लिए खास माना जाता है। इसी वजह से इस साल धार्मिक गतिविधियां भी ज्यादा देखने को मिलेंगी।

राजा बृहस्पति, मंत्री मंगल का क्या मतलब- इस साल के राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल हैं। बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, धर्म और आर्थिक मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। इसके असर से शिक्षा, नौकरी और कारोबार में सुधार के संकेत मिलते हैं। वहीं मंगल ऊर्जा, साहस और तेजी का कारक है। लेकिन इसके साथ गुस्सा और टकराव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में सालभर काम तेजी से होंगे, लेकिन कई जगह विवाद या मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं।

करियर और कारोबार पर असर- इस संवत्सर में काम के नए मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए विस्तार के मौके बन सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में फैसले लेने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा।

आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी- ज्योतिष के मुताबिक यह साल आर्थिक रूप से ठीक रहने की उम्मीद है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। निवेश के मौके भी मिलेंगे, लेकिन जोखिम लेने से पहले सही जानकारी जरूरी है। फिजूल खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।

देश-दुनिया पर संभावित असर- यह साल आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से सकारात्मक माना जा रहा है। देश में विकास के काम आगे बढ़ सकते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर राजनीतिक हलचल या तनाव की स्थिति भी बन सकती है। इसका असर बाजार और व्यापार पर पड़ सकता है।

धार्मिक नजर से क्यों खास है यह साल- विक्रम संवत सूर्य और चंद्रमा की चाल पर आधारित होता है। यही वजह है कि इसे संतुलित पंचांग माना जाता है। नए साल की शुरुआत चैत्र नवरात्रि से होती है। अधिकमास होने के कारण इस साल पूजा-पाठ, व्रत और दान का महत्व और बढ़ जाता है।

क्या रखें ध्यान- इस साल मौके भी मिलेंगे और चुनौतियां भी रहेंगी। काम में धैर्य रखें और फैसले सोच-समझकर लें। गुस्से से बचें और पैसों के मामले में सावधानी रखें। धार्मिक कामों में हिस्सा लेने से मानसिक शांति मिल सकती है। कुल मिलाकर विक्रम संवत 2083 ऐसा साल माना जा रहा है, जिसमें मेहनत करने वालों को फायदा मिलेगा, लेकिन लापरवाही करने वालों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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