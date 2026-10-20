विजयादशमी 2026 शुभकामनाएं: दशहरे पर अपनों को भेजें ये 25 संदेश, यहां देखें खास विशेज
विजयादशमी और दशहरे पर अपनों को भेजें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाली ये 25 शुभकामनाएं। यहां पढ़ें दशहरे के खास विशेज, संदेश और बधाई संदेश, जिन्हें आप दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों के साथ शेयर कर सकते हैं।
Vijayadashami 2026 Wishes: विजयादशमी और दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। वहीं, मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर धर्म की रक्षा की थी। इस दिन लोग एक-दूसरे को दशहरे की बधाई देते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को ये शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।
विजयादशमी और दशहरे की 25 शुभकामनाएं
1. आप सभी को विजयादशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीराम की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।
2. बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। आपके सभी काम सफल हों और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे।
3. विजयादशमी हमें सिखाती है कि जीत हमेशा सत्य की होती है। इस दशहरे पर आपके जीवन में भी हर कदम पर अच्छाई की जीत हो।
4. भगवान श्रीराम का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जीवन में सुख आए और हर परेशानी दूर हो। शुभ दशहरा!
5. इस दशहरे पर रावण दहन के साथ मन के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को भी दूर करने का संकल्प लें। आप सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं।
6. विजयादशमी का यह पर्व आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते खोले। आपके सपने पूरे हों और घर में सुख-समृद्धि बनी रहे।
7. अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए। जय श्रीराम!
8. दशहरे का यह पावन दिन आपके जीवन से दुखों को दूर करे और खुशियों की नई शुरुआत लेकर आए।
9. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्श हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहें। आप सभी को शुभ विजयादशमी।
10. इस दशहरे पर आपकी मेहनत सफल हो, हर मुश्किल आसान बने और परिवार के साथ खुशियों के पल बिताने का मौका मिले।
11. विजयादशमी का पर्व नई उम्मीद और नए संकल्प का संदेश देता है। आपके जीवन में तरक्की और खुशहाली बनी रहे।
12. भगवान श्रीराम की कृपा से आपके घर में सुख-शांति का वास हो और जीवन में कभी खुशियों की कमी न रहे। शुभ दशहरा!
13. रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत अच्छाई की ही हुई। यही दशहरे का संदेश है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
14. इस विजयादशमी पर आपके सभी दुख दूर हों, मन में विश्वास बना रहे और आपके सपने पूरे हों।
15. प्रभु श्रीराम आपको साहस, धैर्य और सही फैसले लेने की शक्ति दें। जीवन में हर चुनौती का सामना करने में सफलता मिले।
16. दशहरे का त्योहार आपके रिश्तों में मिठास और परिवार में खुशियां लेकर आए। आप सभी को विजयादशमी की बधाई।
17. विजयादशमी के शुभ अवसर पर आपके जीवन में प्रेम, शांति और तरक्की बनी रहे। भगवान श्रीराम की कृपा सब पर बरसे।
18. इस दशहरे पर बुराइयों को छोड़कर अच्छाई अपनाने का संकल्प लें। यही विजयादशमी का सबसे बड़ा संदेश है।
19. दशहरे की खुशियां आपके जीवन को रोशन करें। परिवार में प्रेम बना रहे और हर काम में सफलता मिले।
20. विजयादशमी आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए। आपके हर अच्छे प्रयास को सफलता मिले।
21. बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई के सामने उसकी हार निश्चित है। इसी विश्वास के साथ मनाएं दशहरा।
22. भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। आपका हर दिन मंगलमय हो। जय श्रीराम!
23. इस विजयादशमी पर मन में प्रेम, विचारों में सकारात्मकता और कर्मों में सच्चाई बनाए रखने का संकल्प लें।
24. दशहरे का यह पर्व आपके लिए तरक्की और सफलता के नए अवसर लेकर आए। आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।
25. भगवान श्रीराम की विजय का यह पर्व हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। शुभ विजयादशमी!
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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