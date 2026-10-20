Vijayadashami 2026: दशहरे पर क्यों की जाती है हनुमान जी की पूजा? जानें खास महत्व

विजयादशमी पर हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। जानें मीठा पान, सिंदूर, सुंदरकांड पाठ और राम नाम जप से कैसे मिलेगी बजरंगबली की कृपा।

विजयादशमी यानी दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस साल आज 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में दशहरे पर बजरंगबली की आराधना का महत्व और बढ़ जाता है। हनुमान जी को शक्ति, साहस, भक्ति और संकटों से लड़ने की प्रेरणा देने वाला देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड और राम नाम का जप करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं दशहरे पर हनुमान जी की पूजा से जुड़ी सात खास बातें।

हनुमान जी को अर्पित करें मीठा पान विजयादशमी के दिन हनुमान जी की पूजा करते समय उन्हें मीठा पान अर्पित करने की परंपरा है। इसके लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और बजरंगबली के मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक पूजा करें। पान अर्पित करते समय अपनी मनोकामना का स्मरण करें और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस तरह पूजा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

दशहरे पर हनुमान जी को चढ़ाएं लाल ध्वजा हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व माना जाता है। लाल ध्वजा को शक्ति, पराक्रम और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के अवसर पर बजरंगबली को लाल ध्वजा अर्पित करने की परंपरा भी प्रचलित है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भक्त को साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पूजा के दौरान अपने कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें।

हनुमान चालीसा का 7 बार करें पाठ दशहरे के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और समय के अनुसार सात बार या कम से कम एक बार इसका पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में बजरंगबली के पराक्रम, भक्ति और प्रभु श्रीराम के प्रति समर्पण का वर्णन मिलता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, इसका पाठ भय और नकारात्मक विचारों से उबरने का संबल देता है। पाठ करते समय हनुमान जी के गुणों का स्मरण करें।

सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कई मंदिरों में बजरंगबली को चमेली के तेल के साथ सिंदूर चढ़ाया जाता है। विजयादशमी पर भी श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार यह पूजा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि मंदिर में प्रतिमा पर सिंदूर या तेल स्वयं लगाने के बजाय वहां के पुजारी से पूछें और प्रचलित परंपरा का पालन करें।

सुंदरकांड का पाठ करना माना जाता है शुभ विजयादशमी भगवान श्रीराम की विजय का पर्व है और हनुमान जी उनके परम भक्त हैं। इसी वजह से दशहरे पर सुंदरकांड का पाठ करना विशेष महत्व रखता है। आप घर पर परिवार के साथ सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या मंदिर में आयोजित पाठ में शामिल हो सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सुंदरकांड का पाठ कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने और हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देता है। इससे प्रभु श्रीराम और हनुमान जी के प्रति भक्ति भी मजबूत होती है।

बूंदी या गुड़-चना का भोग लगाएं हनुमान जी को बूंदी, बूंदी के लड्डू और गुड़-चना अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। दशहरे पर बजरंगबली की पूजा करते समय अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इनमें से किसी चीज का भोग लगा सकते हैं। पूजा के बाद प्रसाद परिवार और अन्य भक्तों में बांटें। जरूरतमंदों को भोजन कराना भी सेवा का अच्छा तरीका है। धार्मिक मान्यताओं में हनुमान जी की भक्ति के साथ सेवा भाव को भी विशेष महत्व दिया गया है।

श्रीराम के नाम का करें जप हनुमान जी का पूरा जीवन प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का उदाहरण है। इसलिए दशहरे पर उनकी पूजा के साथ राम नाम का जप करना भी शुभ माना जाता है। श्रद्धालु 'श्रीराम जय राम जय जय राम' या 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, राम नाम का स्मरण मन में भक्ति और विश्वास को मजबूत करता है। इस दिन हनुमान जी के गुणों को याद करते हुए सेवा, विनम्रता और साहस अपनाने का संकल्प लें।