विजयदशमी 2026: कुंडली में शनि या राहु-केतु दोष से हैं परेशान? दशहरे पर करें ये उपाय

Dussehra Ke Upay: कुंडली में शनि, राहु-केतु या कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए दशहरे पर करें शमी पूजन, राम नाम पत्तों का उपाय व रावण दहन की राख के टोटके।

विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म में इस दिन भगवान श्रीराम की पूजा और रावण दहन का विशेष महत्व है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, दशहरे का दिन जीवन की बाधाओं से मुक्ति और सुख-समृद्धि की कामना के लिए भी खास माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु या केतु की प्रतिकूल स्थिति बताई जाती है, वे इस दिन कुछ पारंपरिक उपाय कर सकते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा के साथ किए गए इन उपायों से ग्रहों की प्रतिकूलता कम करने की प्रार्थना की जाती है। आइए जानते हैं विजयादशमी पर किए जाने वाले 3 खास उपाय।

शमी के पेड़ के नीचे जलाएं दीपक ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनिदेव से माना जाता है। विजयादशमी के दिन शमी पूजन की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करने और उसके पास दीपक जलाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों को शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि की प्रतिकूल दशा से परेशानी महसूस होती है, वे श्रद्धापूर्वक यह उपाय कर सकते हैं।

दशहरे की शाम शमी के पौधे के पास दीपक जलाएं और शनिदेव का स्मरण करते हुए परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें। ज्योतिषीय मान्यताओं में शमी पूजन को राहु और केतु से जुड़ी परेशानियों में राहत की कामना के लिए भी शुभ बताया गया है।

पत्तों पर लिखें 'जय श्री राम' विजयादशमी पर भगवान श्रीराम और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्रीराम का नाम लेने और हनुमान जी की आराधना करने से साहस और आत्मविश्वास मिलता है। ज्योतिषीय उपायों में भी दशहरे के दिन 'जय श्री राम' लिखने की परंपरा बताई गई है। इसके लिए तीन, पांच या सात पत्ते लें और उन पर लाल सिंदूर से 'जय श्री राम' लिखें। इसके बाद इन पत्तों को किसी हनुमान मंदिर में सम्मानपूर्वक निर्धारित स्थान पर रख दें। ध्यान रखें कि पत्तों को भगवान के चरणों में ना रखें। मान्यता के अनुसार, यह उपाय शनि की प्रतिकूलता कम करने और राहु-केतु की शांति के लिए प्रार्थना करने से जुड़ा है।

रावण दहन के बाद राख से जुड़ा उपाय दशहरे पर रावण दहन की परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। लोक मान्यताओं में रावण दहन के बाद बची राख को भी विशेष महत्व दिया गया है। इस राख को लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाई जाती है और उसे घर की पूर्व दिशा में रखने का विधान बताया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं में इस उपाय को कालसर्प दोष और शनि, राहु-केतु से जुड़ी परेशानियों से राहत की कामना के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि, राख लेते समय सुरक्षा और स्थानीय आयोजन के निर्देशों का ध्यान रखें।

दशहरे पर पूजा करते समय रखें इन बातों का ध्यान विजयादशमी पर किसी भी धार्मिक उपाय को करते समय श्रद्धा और पूजा की परंपरा का ध्यान रखना जरूरी है। शमी के पौधे के पास दीपक जलाते समय आग से सुरक्षा का ध्यान रखें। मंदिर में पत्ते चढ़ाने से पहले वहां के नियमों का पालन करें और पूजा सामग्री को उचित स्थान पर ही रखें। रावण दहन के बाद राख से जुड़ी परंपरा निभाते समय भी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। खुले स्थान पर बची राख गर्म हो सकती है, इसलिए उसे तुरंत हाथ से ना छुएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा और उपायों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और जीवन में सुख-शांति की कामना करना है।

शनि और राहु-केतु की शांति के लिए करें प्रार्थना विजयादशमी पर शमी पूजन, भगवान श्रीराम के नाम का स्मरण और हनुमान जी की आराधना को विशेष माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन परंपराओं के माध्यम से शनि, राहु और केतु की प्रतिकूलता कम होने की प्रार्थना की जाती है। अगर आप भी दशहरे पर कोई उपाय करना चाहते हैं, तो अपनी पारिवारिक परंपरा और श्रद्धा के अनुसार पूजा कर सकते हैं।

दशहरा का पर्व केवल धार्मिक उपायों तक सीमित नहीं है। यह त्योहार हमें बुराइयों से दूर रहने, सही रास्ता चुनने और मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। इस दिन भगवान श्रीराम का स्मरण करें और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लें।