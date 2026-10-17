20 या 21 अक्टूबर विजयादशमी कब मनाई जाएगी? जानें सही तारीख

Dussehra 2026 Date: 20 या 21 अक्टूबर कब है विजयादशमी? जानें दशहरा की सही तारीख, शस्त्र पूजन का विजय मुहूर्त और रावण दहन का सबसे शुभ समय।

दशहरा यानी विजयादशमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में दशमी तिथि दो दिनों तक रहने के कारण लोगों के बीच विजयादशमी की तारीख को लेकर असमंजस है। कहीं 20 अक्टूबर को, तो कहीं 21 अक्टूबर को दशहरा मनाने की बात कही जा रही है। पंचांग के अनुसार, अधिकतर क्षेत्रों में विजयादशमी 20 अक्टूबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। वहीं, बंगाल में विजयादशमी का उत्सव 21 अक्टूबर को होगा।

दशहरा 2026 की सही तारीख क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर शुरू होगी और 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगी। इस बार दशमी तिथि दो दिनों तक रहने के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में पर्व मनाने की तारीख में अंतर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत सहित देश के अधिकतर हिस्सों में विजयादशमी 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं, बंगाल में दुर्गा पूजा की परंपरा के अनुसार, विजयादशमी 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी।

विजयादशमी 2026 का शुभ मुहूर्त विजयादशमी पर विजय मुहूर्त में पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। इस समय मां दुर्गा, भगवान श्रीराम और शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा है। पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 58 मिनट से 2 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। वहीं, अपराह्न पूजा का समय स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए पूजा का सही मुहूर्त जानने के लिए अपने शहर के पंचांग को देखना उचित रहेगा।

दशहरे पर रावण दहन कब होगा? दशहरे पर रावण दहन की परंपरा भगवान श्रीराम की रावण पर विजय की याद में निभाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष काल में रावण दहन करना शुभ माना जाता है। इस साल 20 अक्टूबर की शाम को रावण दहन किया जा सकता है। हालांकि, इसका सही समय शहर और स्थानीय आयोजन के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए रावण दहन में शामिल होने से पहले अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम का समय जरूर पता कर लें। विजयादशमी के दिन कुछ जगहों पर रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया जाता है।

विजयादशमी का धार्मिक महत्व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी के दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। इसी कारण यह पर्व अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इस दिन मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय को भी याद किया जाता है। शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ भक्त देवी की पूजा करते हैं और कई जगहों पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। दशहरा जीवन में साहस, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला पर्व माना जाता है।

दशहरे पर कैसे करें पूजा? विजयादशमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान श्रीराम तथा मां दुर्गा की पूजा करें। श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार शमी पूजन, अपराजिता पूजन और शस्त्र पूजन भी करते हैं। इस दिन नए काम की शुरुआत करना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्त पूजा के बाद अपनी परंपरा के अनुसार पारण कर सकते हैं। दशहरे का संदेश यही है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।

पंचांगीय तिथियों के विश्लेषण और शास्त्रीय विधान के अनुसार साल 2026 में विजयादशमी का मुख्य पर्व, शस्त्र पूजन, विजय मुहूर्त का अनुष्ठान और रावण दहन 20 अक्टूबर को ही मनाया जाना उचित है। 20 अक्टूबर की तिथि में अपराह्न पूजन और प्रदोष काल दोनों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, जो धर्मशास्त्रों के अनुकूल है।