vijayadashami 2025 date after 51 year grah sanyog know which effect of dussehra दशहरा पर 51 वर्षों बाद बन रहे ग्रहों के दुर्लभ संयोग, जानें क्या होगा असर
Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़vijayadashami 2025 date after 51 year grah sanyog know which effect of dussehra

vijayadashami date and dussehra date:दशहरा के दिन गुरुवार को 51 वर्षो के बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। शहर के ज्योतिषाचार्य डा. सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि दशहरा पर रवि योग, सुकर्मा योग और धृति योग जैसे खास योग बन रहे हैं 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी, हिन्दुस्तान टीमWed, 1 Oct 2025 09:18 AM
dussehra kab hai: दशहरा के दिन गुरुवार को 51 वर्षो के बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। शहर के ज्योतिषाचार्य डा. सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि दशहरा पर रवि योग, सुकर्मा योग और धृति योग जैसे खास योग बन रहे हैं और इसके अगले दिन तीन अक्टूबर को तुला राशि में बुध और मंगल का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये ग्रह संयोग और शुभ योग मिलकर राशियों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे, जिससे कुछ लोगों के लिए करियर, कारोबार और नौकरी में नए अवसर खुल सकते हैं। इस साल 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। रवि योग यह एक शुभ योग है जो किसी भी कार्य को शुरू करने या उसमें सफलता पाने के लिए शुभ माना जाता है। सुकर्मा योग यह योग भी शुभ होता है और इसे कार्यों में सिद्धि और लाभ से जोड़ा जाता है। धृति योग यह योग स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है।

जानें दशहरे का प्रभाव

जो कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्र में दो तिथियां में स्वयं सिद्ध कालयोग नवमी एवं दशमी को बन रहा है। दशहरा पर्व के दिन गुरुवार है जो देश के लिए बहुत उत्तम रहेगा । राजा का मान विदेशों में बढ़ेगा। कई जगह युद्ध होने के संकेत है। पड़ोसी देश फिर आतंकी घटना कर सकता है। जिसकी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत का नाम विश्व में बहुत ऊंचा होगा । अभी से लेकर तीन माह तक कई प्रकार की व्यापार में चार गुना वृद्धि होने की संभावना है। मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी। सांप, जानवरों के काटने का भय, दुर्घटना, बीमारी से अधिक मौते होगी। भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की ख्याति विदेशों में बढ़ेगी। भारत विदेशों में एक सामरिक शक्ति के रूप में उभरेगा।

विजयादशमी की तारीख और समय

तारीख: गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025

दशमी तिथि प्रारंभ: 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:01 बजे से

दशमी तिथि समाप्त: 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:10 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:09 से 2:57 तक (कुल 48 मिनट)

