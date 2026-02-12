Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vijaya Ekadashi Vrat 2026: Puja Vidhi, Shubh Muhurat, Niyam &amp; Parana Guide
Vijaya Ekadashi Vrat: विजया एकादशी व्रत कल, नोट कर लें पूजा विधि, पारण टाइम, नियम से लेकर सबकुछ

Vijaya Ekadashi Vrat: विजया एकादशी व्रत कल, नोट कर लें पूजा विधि, पारण टाइम, नियम से लेकर सबकुछ

संक्षेप:

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता लेकिन फाल्गुन माह में पड़ने वाली विजया एकादशी का महत्व काफी खास और अलग माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, “विजया” यानी जीत। यह जीत बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने मन, डर, अहंकार और नकारात्मक सोच पर होती है।

Feb 12, 2026 04:40 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Vijaya Ekadashi Vrat 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता लेकिन फाल्गुन माह में पड़ने वाली विजया एकादशी का महत्व काफी खास और अलग माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, “विजया” यानी जीत। यह जीत बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने मन, डर, अहंकार और नकारात्मक सोच पर होती है। यह एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए इसे फाल्गुन कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान श्रीकृष्ण या विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, विजया एकादशी 2026 शुक्रवार, 13 फरवरी को मनाई जाएगी।

मुहूर्त-

एकादशी तिथि प्रारंभ: 12 फरवरी दोपहर 12:22 बजे

एकादशी तिथि समाप्त: 13 फरवरी दोपहर 2:25 बजे

पारण (व्रत खोलने का समय): 14 फरवरी सुबह 7:00 बजे से 9:14 बजे तक

क्यों खास है विजया एकादशी?- विजया एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता धन या भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और श्रद्धा से मिलती है। जब इंसान अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, तो डर और असमंजस अपने आप दूर हो जाते हैं। यह व्रत धैर्य, विश्वास और संयम की सीख देता है। कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इसी वजह से इसे “जीत दिलाने वाली एकादशी” भी कहा जाता है।

व्रत के नियम-

विजया एकादशी का व्रत शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का तरीका है।

अनाज और भारी भोजन से परहेज करें।

फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन लें।

कुछ भक्त निर्जला व्रत भी रखते हैं।

दिनभर मन को शांत रखें।

गुस्सा, झूठ और बुरी आदतों से दूरी रखें।

व्रत का असली मकसद खुद पर नियंत्रण और भक्ति में ध्यान लगाना है।

पूजा विधि- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें। घर के मंदिर या किसी शांत जगह पर भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और मन में व्रत का संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति और संयम के साथ बिताएंगे। पूजा के दौरान भगवान को फूल, तुलसी के पत्ते, फल और सात्विक भोग अर्पित करें। शांत मन से उनका ध्यान करें और मंत्र जप करें। आप “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। अगर समय मिले तो गीता या विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिनभर कोशिश करें कि मन भगवान के नाम में लगा रहे और घर का माहौल सकारात्मक बना रहे। भजन, कीर्तन, मंत्र जप और सेवा में समय बिताएं।

दान करें- जरूरतमंद लोगों की मदद करें या दान दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और मन को सच्ची शांति मिलती है। खासकर अन्नदान बहुत पुण्यदायक माना जाता है।

एकादशी व्रत का पारण कैसे करें?- धार्मिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसका सही समय पर पारण (व्रत खोलना) भी है। अगर पारण सही विधि और समय पर किया जाए तो व्रत का पूरा फल मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी के अगले दिन, यानी द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना शुभ माना गया है। अगर द्वादशी समाप्त हो जाए और उसके बाद व्रत खोला जाए, तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए पंचांग देखकर सही पारण समय जानना जरूरी होता है।

पारण का सही समय- धार्मिक मान्यता के अनुसार पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि रहते हुए करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद स्नान करें, भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए, तो विशेष नियम लागू होते हैं, इसलिए ऐसे में स्थानीय पंचांग या जानकार आचार्य से जानकारी लेना बेहतर माना गया है।

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पर कैसे मनाएं भोले बाबा को? इस विधि से करें पूजा

पारण की विधि- सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। तुलसी दल और फल अर्पित करें। “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें। भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। पारण से पहले ब्राह्मण, गौ या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या दान देना शुभ माना गया है। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन से व्रत खोलें। पारण में सबसे पहले जल या तुलसी मिला जल ग्रहण करना अच्छा माना जाता है। कई परंपराओं में फल या हल्का भोजन लेकर पारण किया जाता है।

ये भी पढ़ें:Vijaya Ekadashi Vrat Katha: विजया एकादशी व्रत में पढ़ी जाती है यह कथा

किन बातों का ध्यान रखें?- पुराणों में कहा गया है कि द्वादशी के दिन भी सात्विक आहार ही लें। पारण के तुरंत बाद भारी या तामसिक भोजन न करें। गुस्सा, झूठ और नकारात्मक व्यवहार से दूर रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ समय और व्रत विधि
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Vijaya ekadashi Vijaya ekadashi vrat katha Ekadashi Kab Hai अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;