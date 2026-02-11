Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vijaya Ekadashi time in the morning and evening Vijaya Ekadashi 2026 Muhurat pooja vidhi niyam upay
विजया एकादशी की सुबह-शाम को इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें नियम, उपाय व मंत्र

विजया एकादशी की सुबह-शाम को इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें नियम, उपाय व मंत्र

संक्षेप:

Vijaya Ekadashi time, Vijaya Ekadashi 2026: 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी के दिन विधि-विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी। विजया एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है।

Feb 11, 2026 12:58 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vijaya Ekadashi time: इस साल फाल्गुन महीने में शुक्रवार के दिन विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, विजया एकादशी की तिथि की शुरुआत 12 फरवरी के दिन 07:52 ए एम पर होगी और तिथि का समापन 13 फरवरी के दिन 09:55 ए एम पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी के दिन विधि-विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विजया एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है। ऐसे में आइए जानते हैं विजया एकादशी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त, नियम, पूजा विधि, मंत्र व उपाय-

विजया एकादशी की सुबह-शाम को इस मुहूर्त में करें पूजा

  • ब्रह्म मुहूर्त 06:11 ए एम से 07:07 ए एम
  • प्रातः सन्ध्या 06:39 ए एम से 08:02 ए एम
  • अभिजित मुहूर्त 12:45 पी एम से 01:25 पी एम
  • विजय मुहूर्त 02:46 पी एम से 03:26 पी एम
  • गोधूलि मुहूर्त 06:05 पी एम से 06:33 पी एम
  • सायाह्न सन्ध्या 06:08 पी एम से 07:31 पी एम
  • निशिता मुहूर्त 12:37 ए एम, फरवरी 14 से 01:32 ए एम, फरवरी 14
  • चर - सामान्य 08:02 ए एम से 09:18 ए एम
  • लाभ - उन्नति 09:18 ए एम से 10:34 ए एम
  • शुभ - उत्तम 01:05 पी एम से 02:21 पी एम
  • चर - सामान्य 04:52 पी एम से 06:08 पी एम
  • शुभ - उत्तम 01:04 ए एम से 02:48 ए एम, फरवरी 14

विजया एकादशी के लिए पूजा कैसे करें?

1. स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें

2. भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें

3. प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें

3. विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें

4. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें

5. संभव हो तो व्रत रखें और व्रत संकल्प करें

6. विजया एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें

7. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें

8. पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें

9. प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं

10. अंत में क्षमा प्रार्थना करें

विजया एकादशी उपाय

विजया एकादशी के दिन श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस दिन तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाएं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो नारायणाय नमः

विजया एकादशी के नियम

विजया एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इस दिन जो व्यक्ति चावल का सेवन करता है, रेंगने वाले जीव की योनि में उसका जन्म होता है। वहीं, इस दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से बचें। विजया एकादशी के दिन चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो, इस दिन मास-मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
