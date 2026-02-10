Hindi Newsधर्म न्यूज़Vijaya Ekadashi 2026 Upay on 13 February Vijaya Ekadashi Ke Upay Lord Vishnu will bless you with happiness
Vijaya Ekadashi, विजया एकादशी पर करें ये 10 उपाय, भगवान विष्णु खुश होकर देंगे सुख-समृद्धि
Vijaya Ekadashi 2026 Upay: इस साल फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन विधि-विधान के साथ श्री नारायण की पूजा व उपाय करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं।
Feb 10, 2026
Vijaya Ekadashi 2026 Upay, विजया एकादशी के उपाय: इस साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन विजया एकादशी पड़ रही है, जो श्री हरि नारायण को समर्पित है। फाल्गुन महीने की एकादशी धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी पर पूरे विधि-विधान से श्री हरि विष्णु की उपासना करने से आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। वहीं, फाल्गुन माह की एकादशी पर कुछ उपाय आपकी किस्मत को पलट भी सकते हैं। इसलिए आइए जानते हैं फाल्गुन मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खुश करने के उपाय-
- विजया एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है।
- विजया एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान करने से जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है।
- विजया एकादशी के दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।
- अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। रोज क्लेश होता रहता है तो विजया एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा।
- विजया एकादशी के दिन विष्णु भगवान का अभिषेक केसर युक्त गाय के दूध से करें। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके ऑफिस में आ रही मुश्किलें दूर हो सकती हैं। आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिल सकते हैं।
- विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर की जा सकती है।
- अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें।
- विजया एकादशी पर गीता का पाठ करें।
- धन लाभ के लिए विजया एकादशी के दिन 1 पान के पत्ते में ॐ विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें।
- विजया एकादशी के दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करना बेहद लाभदायक माना जाता है।
