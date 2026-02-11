Hindustan Hindi News
Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी पर करें इन चीजों का दान, बढ़ेगी सुख और समृद्धि

Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी पर करें इन चीजों का दान, बढ़ेगी सुख और समृद्धि

Vijaya Ekadashi 2026 Daan: इस साल विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। इस दान दान करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याओं का भी अंत होता है। लेकिन इस दिन दान करने के कुछ नियम भी है। चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या दान करें और कैसे करें।

Feb 11, 2026 11:36 am IST
हिंदू धर्म में विजया एकादशी का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन का महीना चल रहा है, और इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकदाशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत का विधान है। इस साल विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत के साथ इस दान पुण्य करना भी शुभलाकारी होता है। इस दिन दान करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याओं का भी अंत होता है। लेकिन इस दिन दान करने के कुछ नियम भी है। चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या दान करें और कैसे करें।

पीले वस्त्र का दान
विजया एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना बेहद शुभ होता है। इन वस्त्रों को आप किसी गरीब या जरूरत मंद को दें। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को अपार धन-दौलत का सौभाग्य प्राप्त होता है और सभी रोग-दोष भी दूर होते हैं। साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी समस्याएं भी दूर हो सकती है।

चावल का दान
विजया एकादशी के दिन चावल का दान भी कर सकते हैं। इस दिन चावल का दान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।

देसी घी का दान
विजया एकादशी के दिन घी का दान जरूर करें। इससे व्यक्ति के मान-सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही जातक के कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। ये दोनों सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। इसलिए आप दान विशेष नियम के साथ करें।

धार्मिक पुस्तकों का दान
विजया एकादशी के दिन श्रीमद्भगवद्गीता या विष्णु सहस्रनाम जैसी धार्मिक पुस्तकें दान करें। इससे आपके जीवन की सारे परेशानिया खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है।

तिल और गुड़ का दान
विजया एकादशी के दिन तिल और गुड़ का दान कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही शनि के दोषों को कम किया जा सकता है। काले तिल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है।

विजया एकादशी पर क्या दान ना करें
- इस दिन आप लोहे का दान बिल्कुल ना करें।
- विजया एकादशी पर काले वस्त्र का दान ना करें।
- इस दिन नुकीली चीजें, जैसे कि सुई, चाकू, कैंची का दान भी नहीं करना चाहिए।
- दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए।
- दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो और जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की हों।
- दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं भगवान को ही समर्पित कर रहा हूं।

व्रत का विधान
विजया एकादशी के दिन व्रत रखने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नष्ट होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से साधक को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले विजया एकादशी का व्रत रखा था। इसलिए इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं।

