Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी कब है? जानिए सही डेट, मुहूर्त और पूजा विधि

2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी, दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जो पूजा के लिए और भी शुभ है। इस व्रत का नाम 'विजया' इसलिए पड़ा, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से भक्तों को शत्रुओं पर विजय, भय से मुक्ति और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।

Feb 03, 2026 06:10 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
विजया एकादशी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस व्रत का नाम 'विजया' इसलिए पड़ा, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से भक्तों को शत्रुओं पर विजय, भय से मुक्ति और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा इस दिन प्राप्त होती है। 2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी, दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जो पूजा के लिए और भी शुभ है। आइए विस्तार से जानते हैं विजया एकादशी की तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि।

विजया एकादशी 2026 की तिथि और समय

वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:21 बजे शुरू होगी और 13 फरवरी को दोपहर 2:26 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के आधार पर व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा।

  • एकादशी तिथि आरंभ: 12 फरवरी 2026, दोपहर 12:21 बजे
  • एकादशी तिथि समाप्ति: 13 फरवरी 2026, दोपहर 2:26 बजे
  • पारण तिथि: 14 फरवरी 2026, सुबह 7:00 से 9:14 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त

विजया एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 बजे तक रहेगा। यह मुहूर्त पूजा-अर्चना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। पूजा में विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या विष्णु स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी होता है।

विजया एकादशी व्रत का महत्व

विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय, सुख, समृद्धि और शत्रुओं पर जीत प्राप्त होती है। पुराणों में वर्णित है कि इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त के सभी संकट दूर करते हैं। यह व्रत भय, रोग, शत्रुता और आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। विशेष रूप से छात्रों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। व्रत रखने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान-पुण्य करने से अक्षय फल मिलता है।

विजया एकादशी पूजा विधि

विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है:

  • सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें।
  • विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन लगाएं।
  • कलश स्थापित कर गंगाजल, फूल, अक्षत, चंदन, रोली से पूजा शुरू करें।
  • भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, चने की दाल और मिठाई का भोग लगाएं।
  • विष्णु सहस्रनाम या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें।
  • शाम को दीपक जलाकर आरती करें और कथा सुनें।
  • रात्रि में जागरण करें और भजन-कीर्तन करें।
  • दूसरे दिन द्वादशी में पारण करें - सुबह 7:00 से 9:14 बजे तक।

विजया एकादशी व्रत से जीवन में विजय, सुख और समृद्धि आती है। विधि-विधान से व्रत रखें तो शत्रु पराजित होते हैं और कार्य सफल होते हैं।

