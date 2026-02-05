Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़vijaya ekadashi 2026 avoid these mistakes during your fast and puja
Vijaya Ekadashi 2026: 12 या 13 फरवरी कब है विजया एकादशी? इस व्रत में भूलकर भी ना करें ये गलतियां

Vijaya Ekadashi 2026: 12 या 13 फरवरी कब है विजया एकादशी? इस व्रत में भूलकर भी ना करें ये गलतियां

संक्षेप:

Vijaya Ekadashi 2026 Date and Puja Details: विजया एकादशी के दिन अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए नहीं तो पूजा का पूरा-पूरा फल नहीं मिल पाता है।

Feb 05, 2026 10:41 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Vijaya Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व होता है। हर महीने दो एकादशी पड़ती है। पहली एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है तो वहीं दूसरी वाली कृष्ण पक्ष में। एकादशी पर सृष्टि के रचियता भगवान विष्णु की पूजा होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो लोग एकादशी पर सच्चे मन के साथ भगवान विष्णु को पूजते हैं, उन लोगों की सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। फरवरी महीने की पहली एकादशी विजया एकादशी है। इसके बाद आमलकी एकादशी पड़ने वाली है। कई लोग विजया एकादशी की तारीख को लेकर कन्फ्यूज हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये फरवरी में किस दिन पड़ रही है? साथ ही जानेंगे कि विजया एकादशी की पूजा के दिन कौन-कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए?

कब है विजया एकादशी?

हिंदू पंचांग के हिसाब से इस साल विजया एकादशी 13 फरवरी को है। इस दिन शुक्रवार है। इस दिन पूजा के लिए शुभ मूहुर्त सुबह 6:26 बजे से लेकर 9:15 बजे तक होगा। एकादशी की पूजा पारण के बिना अधूरी ही होती है। ऐसे में व्रत का पारण करना भी जरूरी है। व्रत का पारण 14 फरवरी की सुबह कर लें।

विजया एकादशी व्रत का महत्व

हिंदू धर्म शास्त्रों में विजया एकादशी को काफी खास माना गया है। ये फाल्गुनु महीने के कृष्ण पक्ष को पड़ता है। फाल्गुन के महीने में पड़ने की वजह से इस एकादशी के व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को श्रीराम ने भी रखा था और लंकापति रावण का वध करके मां सीता को बचाया था। माना जाता है कि विजया एकादशी वाला व्रत रखने वाले को स्वंय भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों का नाश भी होता है।

विजया एकादशी पर ना करें गलतियां

1. विजया एकादशी की पूजा के दौरान काले या फिर किसी भी गहरे रंग के कपड़े ना पहनें। पूजा में शामिल होने के लिए पीला, नारंगी या फिर लाल रंग के कपड़े पहनना सही माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है। ऐसे में कोशिश करें कि विजया एकादशी पर इसी रंग के कपड़े ही पहनें।

2. शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार मां के गुस्से से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर को त्याग दिया था। इसके बाद उनका शरीर जमीन में ही समा गया था। कहा जाता है कि इस दिन एकादशी थी और महर्षि मेधा बाद में चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए थे। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना सही नहीं माना जाता है। इसे खाने से एकादशी की पूजा खंडित होती है।

3. एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही इसकी मंजरी से भी दूर हना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े इन नियमों का पालन ना करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। दरअसल तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसी वजह से भगवान विष्णु को भी तुलसी का पौधा प्रिय होता है। ऐसे में कुछ भी हो जाए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को ना तोड़ें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

