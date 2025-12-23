Hindustan Hindi News
कल है विघ्नेश्वर चतुर्थी, सुख-समृद्धि के लिए करें ये उपाय

संक्षेप:

Dec 23, 2025 01:15 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vighneshwar Chaturthi 2025: हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन उपवास पूजन कर गणेश जी की आराधना की जाती है। इस साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नेश्वर चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विघ्नेश्वर चतुर्थी का व्रत विधि विधान के साथ रखने पर धन-धान्य की प्राप्ति और विघ्नों का नाश होता है। इस खास दिन पर कुछ उपाय करने से रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। इस बार तिथि को लेकर कन्फ्यूजन भी बना हुआ है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं विघ्नेश्वर चतुर्थी कब है और ईद दिन क्या उपाय करने चाहिए-

कल है विघ्नेश्वर चतुर्थी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरूआत 23 दिसंबर के दिन 12 बजकर 12 मिनट पर होगी और तिथि का समापन 24 दिसंबर को 01:11 पी एम तक होगा। ऐसे में विघ्नेश्वर चतुर्थी का व्रत उदया तिथि में 24 दिसंबर को रखा जाएगा।

सुख-समृद्धि के लिए करें ये उपाय

  1. भगवान श्री गणेश का गंगाजल से अभिषेक करें।
  2. इस दिन ब्राह्मणों को लड्डुओं का भोज कराकर दक्षिणा देकर विदा करें।
  3. सङ्कट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें।
  4. ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें।
  5. भगवान श्री गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
  6. गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
  7. भगवान को दूर्वा घास चढ़ाएं।
  8. भगवान श्री गणेश का पंचामृत से अभिषेक भी करें।
  9. कच्चे दूध और गंगाजल से गणपति बप्पा का अभिषेक करें और उनकी विधिवत पूजा करना चाहिए।
  10. दही और शहद से भगवान गणेश का अभिषेक करें।
  11. ॐ गणेशाय नमः का जाप करें।
  12. श्री गणेश को पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करना चाहिए।
  13. गणेश चालीसा का पाठ करें।
  14. भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए और दूर्वा घास चढ़ानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

