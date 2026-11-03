क्यों कुछ लोग हर किसी के पसंदीदा बन जाते हैं? विदुर नीति में छिपा है इसका जवाब

Vidur Neeti Life Lessons: जानिए महात्मा विदुर के वे 5 अनमोल नीति सूत्र, जिन्हें अपनाकर आप समाज में मान-सम्मान, तारीफ और हर किसी का पसंदीदा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं।

समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बातों को महत्व दें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन हर किसी को यह सम्मान आसानी से नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनसे मिलते ही सामने वाला प्रभावित हो जाता है। उनकी बातें और व्यवहार लोगों के मन में खास जगह बना लेते हैं। महात्मा विदुर ने अपनी नीति में ऐसे ही गुणों का जिक्र किया है, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति दूसरों का विश्वास और सम्मान हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं विदुर नीति की वे बातें, जो किसी को सबका पसंदीदा बना सकती हैं।

मीठी वाणी से जीतें लोगों का दिल किसी व्यक्ति की पहचान उसके बोलने के तरीके से भी होती है। मीठे और विनम्र शब्द सामने वाले के मन पर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। विदुर नीति के अनुसार, व्यक्ति को हमेशा सोच-समझकर बोलना चाहिए। कई बार गुस्से या जल्दबाजी में कहे गए कठोर शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। वहीं, शालीनता से कही गई बात मुश्किल माहौल को भी सहज बना सकती है। इसलिए बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन इस तरह कि किसी को ठेस ना पहुंचे। मधुर वाणी रखने वाला व्यक्ति लोगों के बीच जल्दी अपनी जगह बना लेता है।

दूसरों को सम्मान देना भी है जरूरी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, तो सबसे पहले आपको दूसरों को सम्मान देना सीखना होगा। किसी व्यक्ति की उम्र, पद, पैसा या सामाजिक स्थिति देखकर उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर इंसान सम्मान का हकदार है। जो व्यक्ति अपने से छोटे लोगों से भी आदर के साथ बात करता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है, उसकी छवि लोगों के मन में अच्छी बनती है। कई बार हमारा छोटा-सा व्यवहार भी किसी को लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए दूसरों को महत्व देना और उनकी बात ध्यान से सुनना अच्छी पहचान बनाने का अहम तरीका है।

भरोसा जीतने वाले लोगों की होती है कद्र रिश्तों की मजबूती का आधार भरोसा होता है। जो व्यक्ति दूसरों की निजी बातें अपने तक रखता है और किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाता, उस पर लोग आसानी से भरोसा करने लगते हैं। विदुर नीति की सीख के अनुसार, व्यक्ति को अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। किसी ने आपसे कोई निजी बात साझा की है, तो उसे दूसरों के सामने बताकर चर्चा का विषय ना बनाएं। इसी तरह अपनी हर योजना और निजी बात भी हर किसी से साझा करना जरूरी नहीं है। भरोसेमंद व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से होती है और यही गुण उसे दूसरों के बीच खास बनाता है।

कम बोलें, लेकिन सोच-समझकर बोलें हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही समझदारी होती है। खासकर जब किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो, तब तुरंत जवाब देने से बचना चाहिए। क्रोध में निकले शब्द सामने वाले को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं और बाद में पछतावे की वजह बनते हैं। इसलिए बोलने से पहले यह जरूर सोचें कि आपकी बात का दूसरे व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा। कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी राय ना रखें, बल्कि जरूरी बात को सही समय और सही तरीके से कहना सीखें। ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत लेते हैं।

अहंकार छोड़कर विनम्र बने रहें ज्ञान, धन और सफलता मिलने के बाद भी जो व्यक्ति विनम्र बना रहता है, लोग उसका अधिक सम्मान करते हैं। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से दूर कर देता है, जबकि सरल स्वभाव लोगों को अपने करीब लाता है। विदुर नीति की सीख यही है कि व्यक्ति को अपने गुणों और उपलब्धियों का घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करते समय किसी स्वार्थ या दिखावे की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। जरूरत के समय किसी के काम आना और अपनी सफलता के बावजूद जमीन से जुड़े रहना अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को लोग केवल पसंद ही नहीं करते, बल्कि मुश्किल समय में उस पर भरोसा भी करते हैं।