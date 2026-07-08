Vidur Niti: धन या उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को तुरंत छोड़ देनी चाहिए ये 6 चीजें, पढ़ें महात्मा विदुर के विचार
Vidur niti in hindi: महात्मा विदुर ने विदुर नीति में मानव जीवन के तमाम पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने सफलता, तरक्की, उन्नति और धन से जुड़ी कई नीतियां बताई हैं। आइए जानते हैं कि व्यक्ति को उन्नति पाने के लिए किन चीजों का त्याग कर देना चाहिए।
Vidur Niti, Quote of the day 8 July 2026: महाभारत काल के विद्वानों में महात्मा विदुर का नाम भी आता है। विदुर महाराज धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। विदुर महाराज ने अपनी रचना विदुर नीति में मानव जीवन को सरल बनाने वाली नीतियों का वर्णन किया है। एक नीति में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति जीवन में सफलता (उन्नति) और वैभव किन आदतों को त्याग कर हासिल कर सकता है। महाराज विदुर की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं आज की विदुर नीति।
श्लोक:
षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता।
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता॥
श्लोक का अर्थ:
महाराज विदुर के अनुसार, वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति (सफलता) की इच्छा रखने वाले मनुष्य को छह दुर्गुणों निद्रा (अधिक सोना), तंद्रा ( हमेशा आलस्य में या सुस्त रहना), क्रोध, भय, आलस्य (काम से जी चुराना) और दीर्घसूत्रता ( किसी भी काम को करने में अधिक समय लेना) का त्याग कर देना चाहिए।
श्लोक का सार:
यह श्लोक बताता है कि सफलता के रास्ते में यह छह आदतें बाधा या अड़चन डालती हैं, इसलिए जो व्यक्ति वैभव और उन्नति चाहता है, उसे इन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।
विदुर नीति के अनुसार, व्यक्ति को सफलता पाने के लिए नींद का त्याग करना अति आवश्यक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ मेहनत और जागरूकता से ही सफलता की चोटी पर पहुंच सकता है। गुस्से में व्यक्ति कभी भी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है और वह निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। इसलिए व्यक्ति को सफल होने के लिए क्रोध यानी गुस्से का त्याग कर देना चाहिए।
लालच व्यक्ति को अनैतिक या अहित कार्यों के लिए प्रेरित करता है और अंत में परिणामस्वरूप असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए व्यक्ति को सफल होने के लिए लालच का त्याग करना चाहिए। विदुर जी के अनुसार, किसी भी चीज से अति प्रेम या मोह व्यक्ति के विवेक को कमजोर करता है। इसलिए किसी भी इंसान या वस्तु से मनुष्य को अति मोह नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा आलस्य में रहते हैं या सुस्त रहते हैं वह कभी सफलता नहीं पाते हैं। विदुर नीति के अनुसार, व्यक्ति के थकान या आलस की आदत से सिर्फ समय की बर्बादी होती है, अंत में असफलता ही हाथ लगती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान