महात्मा विदुर की चेतावनी! इन 5 लोगों से दूरी बनाकर रखें, वरना होगा भारी नुकसान

महात्मा विदुर की चेतावनी: इन 5 लोगों से दूरी बनाकर रखें। विदुर नीति के अनुसार किन लोगों का साथ नुकसानदायक है, जानिए विस्तार से।

महाभारत में सबसे बुद्धिमान लोगों में विदुर का नाम शामिल है। विदुर ने अपनी नीतियों के द्वारा जीवन में सुख-शांति और सफलता पाने के लिए ऐसे 5 लोगों के बारे में बताया है, जिनसे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन लोगों के साथ रहने से जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बड़ी विपत्ति आ सकती है। विदुर नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी महाभारत काल में थी। सही संगति जीवन को आगे बढ़ाती है, जबकि गलत संगति पतन की ओर ले जाती है।

पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग विदुर नीति में बताया गया है कि जो लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं, तो इस तरह के लोगों के साथ जीवन में कभी नहीं रहना चाहिए। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, उनके साथ रहने से आपको जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये लोग आपको समाज में कभी भी नीचा दिखा सकते हैं। ऐसे लोगों का विश्वासघात समय आने पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सामने और पीछे एक जैसे व्यवहार वाले लोगों को ही अपनाएं।

जल्दबाजी में फैसला लेने वाले लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी भी सफल नहीं होते हैं। जिसकी वजह से काम में किसी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। विदुर नीति के अनुसार, धैर्य और सोच-समझकर लिया गया निर्णय ही सही परिणाम देता है। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति ना सिर्फ अपना नुकसान करता है, बल्कि साथ चलने वालों को भी मुश्किल में डाल देता है। इसलिए शांत और विवेकपूर्ण लोगों का साथ चुनें।

दूसरों को दुख देने की योजना बनाने वाले जो लोग जीवन में सदैव दूसरों को दुख देने के लिए कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं, तो इस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। विदुर नीति के अनुसार, जीवन में दुख देने वाले लोग कभी भी बुरे समय में साथ नहीं देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दोस्त को बनाने से पहले उसके बारे में जान लेना सही होता है। ऐसे लोगों का साथ लेने से विश्वास टूटता है और मन में हमेशा संदेह बना रहता है। सच्चे और निष्कपट लोगों का साथ ही लंबे समय तक टिकता है।

सम्मान ना देने वाले लोग विदुर नीति में बताया गया है कि जो लोग आपको समाज में सम्मान नहीं देते हैं, तो इन आदत वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के लोगों के साथ रहने से जीवन में कोई बड़ा संकट आ सकता है। सम्मान ना मिलने से आत्मविश्वास कम होता है और व्यक्ति अपने निर्णयों में डगमगाने लगता है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता वह अपने स्वार्थ के लिए कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए सम्मान देने वाले लोगों के साथ संबंध बनाए रखें।

बात-बात पर क्रोध करने वाले लोग जिन लोगों को बात-बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते उनकी वजह से क्रोध में आकर कोई बड़ा गलत फैसला ले लेते हैं। इसी कारण से ऐसे लोगों के साथ वाले व्यक्ति को जीवन में बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति के साथ रहने से वातावरण हमेशा तनावपूर्ण रहता है। शांत स्वभाव वाले लोगों का साथ मन को सुकून देता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखने वाले लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है।