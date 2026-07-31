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महात्मा विदुर की चेतावनी! इन 5 लोगों से दूरी बनाकर रखें, वरना होगा भारी नुकसान

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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महात्मा विदुर की चेतावनी: इन 5 लोगों से दूरी बनाकर रखें। विदुर नीति के अनुसार किन लोगों का साथ नुकसानदायक है, जानिए विस्तार से।

Vidur Niti
महात्मा विदुर की नीति

महाभारत में सबसे बुद्धिमान लोगों में विदुर का नाम शामिल है। विदुर ने अपनी नीतियों के द्वारा जीवन में सुख-शांति और सफलता पाने के लिए ऐसे 5 लोगों के बारे में बताया है, जिनसे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन लोगों के साथ रहने से जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बड़ी विपत्ति आ सकती है। विदुर नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी महाभारत काल में थी। सही संगति जीवन को आगे बढ़ाती है, जबकि गलत संगति पतन की ओर ले जाती है।

पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग

विदुर नीति में बताया गया है कि जो लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं, तो इस तरह के लोगों के साथ जीवन में कभी नहीं रहना चाहिए। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, उनके साथ रहने से आपको जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये लोग आपको समाज में कभी भी नीचा दिखा सकते हैं। ऐसे लोगों का विश्वासघात समय आने पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सामने और पीछे एक जैसे व्यवहार वाले लोगों को ही अपनाएं।

जल्दबाजी में फैसला लेने वाले लोग

ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी भी सफल नहीं होते हैं। जिसकी वजह से काम में किसी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। विदुर नीति के अनुसार, धैर्य और सोच-समझकर लिया गया निर्णय ही सही परिणाम देता है। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति ना सिर्फ अपना नुकसान करता है, बल्कि साथ चलने वालों को भी मुश्किल में डाल देता है। इसलिए शांत और विवेकपूर्ण लोगों का साथ चुनें।

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दूसरों को दुख देने की योजना बनाने वाले

जो लोग जीवन में सदैव दूसरों को दुख देने के लिए कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं, तो इस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। विदुर नीति के अनुसार, जीवन में दुख देने वाले लोग कभी भी बुरे समय में साथ नहीं देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दोस्त को बनाने से पहले उसके बारे में जान लेना सही होता है। ऐसे लोगों का साथ लेने से विश्वास टूटता है और मन में हमेशा संदेह बना रहता है। सच्चे और निष्कपट लोगों का साथ ही लंबे समय तक टिकता है।

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सम्मान ना देने वाले लोग

विदुर नीति में बताया गया है कि जो लोग आपको समाज में सम्मान नहीं देते हैं, तो इन आदत वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के लोगों के साथ रहने से जीवन में कोई बड़ा संकट आ सकता है। सम्मान ना मिलने से आत्मविश्वास कम होता है और व्यक्ति अपने निर्णयों में डगमगाने लगता है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता वह अपने स्वार्थ के लिए कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए सम्मान देने वाले लोगों के साथ संबंध बनाए रखें।

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बात-बात पर क्रोध करने वाले लोग

जिन लोगों को बात-बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते उनकी वजह से क्रोध में आकर कोई बड़ा गलत फैसला ले लेते हैं। इसी कारण से ऐसे लोगों के साथ वाले व्यक्ति को जीवन में बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति के साथ रहने से वातावरण हमेशा तनावपूर्ण रहता है। शांत स्वभाव वाले लोगों का साथ मन को सुकून देता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखने वाले लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है।

महात्मा विदुर की ये चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इन 5 तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखने से जीवन में अनावश्यक परेशानियां कम होती हैं और सुख-शांति बनी रहती है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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