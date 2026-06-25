शुक्र-केतु युति: 4 जुलाई से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, मिलेंगे शुभ फल
Venus-Ketu Conjunction in Leo: सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बनने वाली है। शुक्र-केतु की युति से कुछ भाग्यशाली राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें पंडित जी से शुक्र-केतु युति किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।
Shukra-Ketu Yuti 4 July 2026 Lucky Zodiac Signs: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र-केतु की युति एक जटिल मिलन माना जाता है। शुक्र सुख और केतु आध्यात्मिक वैराग्य का कारक है। कहा जाता है कि शुक्र-केतु की युति के प्रभाव से जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के बाद भी संतुष्टि का अभाव महसूस हो सकता है।हर ग्रह एक निश्चित समय में अपनी राशि बदलता है। इस समय केतु सिंह राशि में विराजमान हैं। 4 जुलाई 2026 को शुक्र भी सिंह राशि में आ जाएंगे। शुक्र के सिंह राशि में आने से शुक्र-केतु युति बनेगी। शुक्र इस राशि में 30 जुलाई तक रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र का गोचर किसी भी राशि के लिए नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है, लेकिन शुक्र-केतु की युति कुछ राशियों को अच्छा लाभ प्रदान करेगी। शुक्र-केतु युति के प्रभाव से तीन राशियों को आर्थिक के साथ व्यावसायिक सफलता भी मिल सकती है, हालांकि इस दौरान कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।
शुक्र-केतु की युति: इन 3 राशियों को होगा लाभ
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि वालों के लिए भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि इस समय आपको परिवार से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। लेकिन आप लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। शुभ कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है।
2. तुला राशि-
तुला राशि वालों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने मार्गों से भी पैसे आएंगे और अटके हुए धन की वापसी भी संभव है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है। खर्च में कमी महसूस करेंगे और बचत पर जोर देंगे। निवेश के लिए अनुकूल समय है, लाभ होगा। करियर में नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। छुट्टी सा महसूस करेंगे। लेकिन लग्नेश भी है, इसलिए स्वास्थ्य पर नजर रखना जरूरी है। खान-पान का विशेष ध्यान रखें और जरूरी लगने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
3. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए शुक्र-केतु युति अच्छे फल प्रदान करेगी। यह आपके जीवनसाथी को करियर में सफलता दिलाएगा। नौकरी-चाकरी करने वालों की स्थिति पहले से बेहतर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आय में वृद्धि हो सकती है। भौतिक सुख बढ़ेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के संकेत हैं। लेकिन इस समय आपको जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर नजर रखने की आवश्यकता है।
शुक्र केतु युति के उपाय-
1. शुक्र-केतु युति के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए शिव पूजन अत्यंत लाभकारी माना जाता है। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें और उनके प्रिय मंत्र 'ऊं नम: शिवाय' का जाप करें।
2. शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन खीर और सफेद वस्त्र आदि का दान करना चाहिए।
3. ज्योतिष शास्त्र में केतु को अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गरीबों, ब्राह्मणों, संतों और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान