शुक्र-केतु युति 2026: बढ़ सकती हैं रिश्तों में दूरियां, इन लोगों को रहना होगा सतर्क
शुक्र और केतु की युति रिश्तों, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। इस दौरान प्रेम संबंधों में तनाव, गलतफहमियां और दूरियां बढ़ने की आशंका रह सकती है। वहीं सिंह और कुंभ राशि की महिलाओं को स्वास्थ्य के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, विवाह, सुख-सुविधा और आकर्षण का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं केतु को ऐसा ग्रह माना जाता है जो कई बार व्यक्ति को उलझन, दूरी और अस्थिरता की ओर ले जाता है। ऐसे में जब शुक्र और केतु एक साथ आते हैं तो ज्योतिष में इस स्थिति को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता।
ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि शुक्र और केतु का संयोग बनने पर सबसे ज्यादा असर रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में दिखाई दे सकता है। उनके मुताबिक इस दौरान प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। जो लोग पहले से रिश्तों में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कई मामलों में गलतफहमियां बढ़ने से दूरियां भी पैदा हो सकती हैं।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि पति-पत्नी के रिश्तों पर भी इस युति का असर देखने को मिल सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं। कई बार बातचीत की कमी या एक-दूसरे को न समझ पाने की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। उनका मानना है कि इस दौरान ब्रेकअप और अलगाव जैसे मामले भी बढ़ सकते हैं।
महिलाओं को क्यों रहना चाहिए सतर्क?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार यह युति महिलाओं के लिए ज्यादा सावधानी बरतने वाला समय हो सकता है। खासकर सिंह और कुंभ राशि की महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके मुताबिक महिलाओं से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं या संक्रमण की शिकायत बढ़ सकती है।
जमीन और मकान से जुड़े विवाद भी बढ़ सकते हैं
ज्योतिषाचार्य का कहना है कि शुक्र-केतु का संयोग केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहता। इस दौरान जमीन, मकान और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी विवाद बढ़ सकते हैं। परिवार के भीतर चल रहे पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं। इसलिए किसी भी कानूनी या आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर माना जाता है।
शुक्र-राहु युति का असर अलग
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शुक्र और राहु का संयोग शुक्र-केतु युति से अलग परिणाम देता है। उनके अनुसार शुक्र-राहु की युति मानसिक चंचलता बढ़ा सकती है। व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ सकती हैं और वह भावनाओं में बहकर फैसले लेने लग सकता है। वहीं शुक्र-केतु की युति रिश्तों में दूरी और असंतोष बढ़ाने वाली मानी जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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