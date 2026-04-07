14 अप्रैल से शुक्र-सूर्य गोचर मंगल की राशि में, इन राशियों का सोने की तरह रौशन होगा भाग्य
Venus Transit Sun Rashifal Surya Horoscope : सूर्य के मेष गोचर करते ही सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। सूर्य-शुक्र की युति बनने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा, जिससे सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा।
Venus Transit Sun Rashifal Surya Horoscope, शुक्र-सूर्य युति : सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं, जिनका गोचर हर महीने होता है। वहीं, शुक्र प्रेम, सुंदरता, विलासता, और वैभव के कारक माने जाते हैं। सूर्य पिता, आत्मा, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, और सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं। वर्तमान समय में सूर्य मीन राशि में बैठे हुए हैं। जल्द ही सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा। इस समय मंगल की मेष राशि में शुक्र विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 14 अप्रैल के दिन मेष राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। सूर्य के मेष गोचर करते ही सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। ग्रहों के राजा सूर्य और शुक्र की युति बनने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य और शुक्र की युति बनने से सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति से बना शुक्रादित्य राजयोग किन राशियों को लाभ दे सकता है-
14 अप्रैल से शुक्र-सूर्य गोचर मंगल की राशि में, इन राशियों का सोने की तरह रौशन होगा भाग्य
सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति कैसी रहेगी?
मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र के गोचर से बना शुक्रादित्य राजयोग सिंह राशि के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। करियर में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धन वृद्धि होने की भी संभावना है। बिजनेस करने वालों को कोई नई डील भी मिल सकती है। आपके प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति कैसी रहेगी?
मेष राशि के लोगों के लिए मंगल की राशि में सूर्य और शुक्र के गोचर से बना शुक्रादित्य राजयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। बिजनेस करने वालों को नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। मैरिड लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। धन वृद्धि होने के साथ आपकी लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति कैसी रहेगी?
मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र के गोचर से बना शुक्रादित्य राजयोग मिथुन राशि के लिए शुभ साबित हो सकता है। किसी स्पेशल पर्सन की लाइफ में एंट्री हो सकती है। करियर में अपनी स्किल्स दिखाने के लिए आपको कई नए मौके मिलेंगे। व्यापारियों को कोई नई डील भी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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