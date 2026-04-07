Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

14 अप्रैल से शुक्र-सूर्य गोचर मंगल की राशि में, इन राशियों का सोने की तरह रौशन होगा भाग्य

Apr 07, 2026 06:26 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Venus Transit Sun Rashifal Surya Horoscope : सूर्य के मेष गोचर करते ही सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। सूर्य-शुक्र की युति बनने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा, जिससे सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा।

14 अप्रैल से शुक्र-सूर्य गोचर मंगल की राशि में, इन राशियों का सोने की तरह रौशन होगा भाग्य

Venus Transit Sun Rashifal Surya Horoscope, शुक्र-सूर्य युति : सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं, जिनका गोचर हर महीने होता है। वहीं, शुक्र प्रेम, सुंदरता, विलासता, और वैभव के कारक माने जाते हैं। सूर्य पिता, आत्मा, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, और सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं। वर्तमान समय में सूर्य मीन राशि में बैठे हुए हैं। जल्द ही सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा। इस समय मंगल की मेष राशि में शुक्र विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 14 अप्रैल के दिन मेष राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। सूर्य के मेष गोचर करते ही सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। ग्रहों के राजा सूर्य और शुक्र की युति बनने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य और शुक्र की युति बनने से सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति से बना शुक्रादित्य राजयोग किन राशियों को लाभ दे सकता है-

14 अप्रैल से शुक्र-सूर्य गोचर मंगल की राशि में, इन राशियों का सोने की तरह रौशन होगा भाग्य

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति कैसी रहेगी?

मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र के गोचर से बना शुक्रादित्य राजयोग सिंह राशि के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। करियर में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धन वृद्धि होने की भी संभावना है। बिजनेस करने वालों को कोई नई डील भी मिल सकती है। आपके प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:11 दिन बाद बदलेगी शनि की चाल, नक्षत्र पद गोचर से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन
ये भी पढ़ें:11 अप्रैल से इन राशियों के करियर और बिजनेस में वृद्धि, मीन राशि में बुध गोचर
ये भी पढ़ें:सूर्य गोचर मेष राशि में, 14 अप्रैल से चमकेगी इन राशियों की किस्मत

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति कैसी रहेगी?

मेष राशि के लोगों के लिए मंगल की राशि में सूर्य और शुक्र के गोचर से बना शुक्रादित्य राजयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। बिजनेस करने वालों को नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। मैरिड लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। धन वृद्धि होने के साथ आपकी लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा।

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति कैसी रहेगी?

मंगल की मेष राशि में सूर्य और शुक्र के गोचर से बना शुक्रादित्य राजयोग मिथुन राशि के लिए शुभ साबित हो सकता है। किसी स्पेशल पर्सन की लाइफ में एंट्री हो सकती है। करियर में अपनी स्किल्स दिखाने के लिए आपको कई नए मौके मिलेंगे। व्यापारियों को कोई नई डील भी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:Rashifal: 8 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:बुध की चाल बदलने से बदलेगी इन राशियों की किस्मत, होगा अप्रैल में फायदा ही फायदा
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Surya Gochar Shukra Rashi Parivartan Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने