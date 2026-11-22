अगले 40 दिन शुक्र तुला राशि में, 8 राशियों की चांदी ही चांदी, 4 राशियां रहें अलर्ट
Venus Transit Shukra Tula Gochar 2026 : तुला राशि में शुक्र के गोचर से मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। इस योग के बनने से धन और प्रेम के मामले में लाभकारी स्थिति बनती है। पंडित जी से जानें शुक्र के गोचर का आपकी राशि पर प्रभाव-
Venus Transit Shukra Tula Gochar 2026 : शुक्र ग्रह प्रेम, धन, यश और कला के कारक माने जाते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में शुक्र की चाल ज्यादातर गोचर में शुभ मानी जाती है। एक राशि से दूसरी राशि में शुक्र का गोचर सभी 12 राशियों के लिए प्रभावशाली माना जाता है। आज के दिन शुक्र अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 22 नवंबर 2026 के दिन शाम में 05 बजकर 38 मिनट पर शुक्र का प्रवेश तुला राशि में होगा। तुला राशि में शुक्र के गोचर से मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। ये राजयोग बेहद शुभ राजयोगों में से एक माना गया है। इस योग के बनने से धन और प्रेम के मामले में लाभकारी स्थिति बनती है। अब शुक्र का गोचर जनवरी 2027 में होगा। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र के तुला राशि में गोचर करने से किन राशियों के लिए गोल्डन समय शुरू होने जा रहा है और किस राशि को सावधान रहने की जरूरत है-
पंडित नरेंद्र उपाध्यय के अनुसार, शुक्र के तुला राशि में गोचर करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव रहेगा। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने पर वृषभ, वृश्चिक और मीन राशि के लिए समय मुश्किल माना जा रहा है। धनु राशि के लिए ये गोचर मिला-जुला रहेगा। वहीं, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि के लिए गोचर लाभकारी रहने वाला है। डिटेल में जानें अपनी राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव -
अगले 40 दिन शुक्र तुला राशि में, 8 राशियों की चांदी ही चांदी, 4 राशियां रहें अलर्ट
1- मेष
दांपत्य में सुधार होगा। प्रेम में सुधार होगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। लग्जरी बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ सानिध्य बढ़ेगा।
2- वृषभ
आपके लिए थोड़ी शारीरक परेशानी संभव है। हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है।
3- मिथुन
प्रेम की स्थिति अच्छी होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थिति होगी। नव प्रेम का आगमन होगा। पुराने प्रेम में एक ठहराव आएगा। निर्णय लेने की अच्छी स्थिति होगी।
4- कर्क
भूमि, भवन, और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। भौतिक सुख और सुविधा में वृद्धि होगी।
5- सिंह
पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवनसाथी या विपरीत लिंग के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। कंधे से कंधा मिलाकर आप व्यवसाय में शामिल होंगे।
6- कन्या
धन लाभ हो सकता है। आर्थिक रूप से आप लाभ कमा सकते हैं। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। रिश्ते पनपेंगे। आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे।
7- तुला
आपके लिए सौम्यता बढ़ेगी। आकर्षण बढ़ेगा। समाज में सराहे जाएंगे। आपकी वाहवाही होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध होंगी।
8- वृश्चिक
खर्च की अधिकता महसूस कर सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है।
9- धनु
धन के मामले में आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं मतलब मन में उतार- चढ़ाव की स्थिति बन सकती है।
10- मकर
आपले लिए अत्यंत शुभकारी समय का निर्माण हो रहा है। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। कुछ अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा।
11- कुंभ
आपका भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा।
12- मीन
आपके लिए ये गोचर शुभ नहीं माना जा रहा है। चोट- चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। विपित लिंग की समस्या या ऑक्वर्ड सिचूऐशन आना। आपके कैरेक्टर पर उंगली उठ सकती है।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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