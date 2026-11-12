22 नवंबर तक 5 राशियों के बैंक बैलेंस में उछाल, शुक्र बदलेंगे करेंट सिचुएशन
Venus Transit 2026 Shukra Rahsifal : शुक्र 22 नवंबर तक ही कन्या राशि में रहेंगे और इस दौरान कुल 5 राशियों के बैंक बैलेंस में अच्छी खासी उछाल देखी जा सकती है। जानें ये 5 राशियां कौन सी हैं?
Venus Transit Horoscope Shukra ka Rashifal 2026 : शुक्र ने बीते 6 नवंबर को ही कन्या राशि में प्रवेश किया है। कन्या बुध की राशि है और ऐसे में इस बदलाव से लाभ पाने वाली राशियों पर शुक्र और बुध की एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार कन्या राशि में शुक्र 22 नवंबर तक गोचर करते रहेंगे यानी अगले 11 दिन तक यहीं रहेंगे। इसके बाद शुक्र अपनी खुद की तुला राशि में जाएंगे। हालांकि इससे पहले कुल 5 राशियों पर शुक्र की कृपा बरसने वाली है। पंडित जी के अनुसार इस गोचर से वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों को कई लाभ मिलेंगे। जानिए इन पांचों राशियों की जिंदगी में शुक्र के इस गोचर से 22 नवंबर तक क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
शुक्र गोचर से लाभ पाने वाली राशियों के बारे में यहां पढ़ें-
वृषभ राशि
शुक्र गोचर से 22 नवंबर तक वृषभ राशि वालों को खूब राहत मिलने वाली है। पैसों की दिक्कत खत्म होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से हर काम में मन लगेगा। अगर लंबे समय से कोई पैसा अटका रहा है तो उसके मिलने की उम्मीद है। परिवार में खुशियों का माहौल होगा। पार्टनर को भी समय दे पाएंगे। बिजनेस वालों को पुराने किसी कॉन्टैक्ट के जरिए बड़ा लाभ होने वाला है। लव लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे।
सिंह राशि
22 नवंबर तक सिंह राशि वाले भी अपनी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव होते देखेंगे। आर्थिक मामलों में सब कुछ फेवर में होता दिखेगा। लंबे समय से कहीं पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अब सही समय है। हालांकि बड़ा अमाउंट लगाने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। हड़बड़ी में किसी भी तरह का फैसला लेने से बचें। नौकरी करने वालों को अपने सीनियर्स से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बना पाना आसान होगा।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर से कई लाभ मिलेंगे। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर हर मायने में खास होने वाला है। एक और पर्सनैलिटी में निखार आएगा तो वहीं इस दौरान कम्युनिकेशन स्किल और भी निखेरगी और बातों का असर लोगों पर साफ दिखेगा। बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वहीं किसी पुरानी प्लानिंग से भी मुनाफा होने के संकेत हैं। पैसों की स्थिति में काफी सुधार आएगा। नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है।
ये एक सामान्य शुक्र गोचर रिपोर्ट है। लाभ पाने वाली राशियों के बारे में ही यहां बताया गया है लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इस गोचर से आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है तो आप खुद ये सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। यहां पर क्लिक करें अपनी कुंडली दिखाएं और पंडित जी से फ्री में करें चैट।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को 22 नवंबर से पहले ही पैसों के मामले में राहत मिलेगी। अगर पहले कोई निवेश किया था तो उससे अब फायदा मिलने के चांस हैं। जिन कामों में बार-बार बाधा आती रही है उसमें रफ्तार आएगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि इससे प्रेशर भी आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी अच्छा होगा। पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा और अच्छा समय बीतेगा। कमाई और खर्चे के बीच सही बैलेंस बन पाएगा। पैसों की कमी के चलते चीजें अटकने वाली स्थिति अब काफी हद तक कम होगी।
धनु राशि
शुक्र का ये गोचर धनु राशि वालों के लिए नए मौके ले आ सकता है। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर काम भी आएंगे। नौकरी पेशा लोग काम का प्रेशर कम महसूस करेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट के जरिए अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। कमाई के नए सोर्स मिल सकते हैं। जो भी काम अटकते आए हैं उनके आगे बढ़ने का संकेत मिलेगा तो मन खुश रहेगा। घर-परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में शुक्र के इस गोचर से कई फायदे मिलेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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