आज से 24 दिन 5 राशियों के बैंक बैलेंस में खलबली, वजह है शुक्र की टेढ़ी चाल
VENUS Rashifal Shukra Vakri 2026 Shukra Transit : इस वक्त शुक्र टेढ़ी चाल में गोचर कर रहे हैं और अगले 24 दिन तक ऐसे ही रहने वाले हैं। इस वजह से कुल 5 राशियों की जिंदगी में खलबली मचेगी। जानें ये राशियां कौन सी हैं?
VENUS Rashifal Shani Gochar 2026 Shani Transit : बीते 3 अक्टूबर से शुक्र वक्री अवस्था में आए हैं। वक्री चाल का मतलब वैदिक ज्योतिष शास्त्र में उलटी चाल को कहते हैं। शुक्र अभी उलटी चाल ही चल रहे हैं और 14 नवंबर तक ऐसे ही रहने वाले हैं। शुक्र को रिलेशन, मनी और लग्जरी का कारक मानते हैं। शुक्र जब लाभ देते हैं तो ये सारी चीजें लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती हैं। वहीं अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो यही चीजें उलझने लगती हैं। शुक्र की टेढ़ी चाल से 5 राशियों की जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है और आज से अगले 24 दिन तक ये स्थिति ऐसे ही रहने वाली है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार शुक्र की बदलती इस चाल से कुल 5 राशियों को थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। ये पांचों राशियां हैं वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इन सभी राशि के जातकों को अगले 24 दिन तक पैसों की स्थिति संभालकर रखनी चाहिए। साथ ही कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखने से स्थिति काफी हद तक काबू में रहेगी। जानिए इन राशियों के सामने कैसी-कैसी स्थिति आ सकती है और किन गलतियों को करने से बचना है?
शुक्र की बदलती चाल से सावधान रहें ये राशियां-
वृषभ राशि पर शुक्र की टेढ़ी चाल का असर कैसा होगा?
वृषभ राशि वालों को शुक्र की टेढ़ी चाल से सतर्क रहना है। इस दौरान पैसों को लेकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना है जिसमें रिस्क हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई चीज अगर बार-बार परेशान करें तो उसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में काम का दबाव महसूस हो सकता है। थकान को इग्नोर ना करके आराम के समय आराम करें। फास्ट फूड से दूर रहें। साथ ही किसी भी स्थिति को लेकर ज्यादा ओवरथिंकिंग ना करें। अगले 24 दिन तक बस धैर्य रखना है।
कन्या राशि पर शुक्र की टेढ़ी चाल का असर कैसा होगा?
वक्री शुक्र के चलते कन्या राशि के जातकों की भी मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी। तमाम कोशिशों के बाद भी हो सकता है कि मनचाही चीज ना मिले और इस वजह से मन उदास रहेगा। हालांकि मूड ऑफ नहीं करना है। रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति बन रही है तो ज्यादा रिएक्शन देने से बचें। अपने हिस्से की मेहनत करते जाइए। इस गोचर के खत्म होते ही स्थिति संभलनी शुरू हो जाएगी। सारी चीजें बिखरते देख हो सकता है मन में हड़बड़ी होने लगे और आप गलत फैसले ले लें। इस दौरान खुद को संभालना है।
तुला राशि पर शुक्र की टेढ़ी चाल का असर कैसा होगा?
अगले 24 दिन तक तुला राशि के जातकों को भी संभलकर रहना है। ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा हो सकता है। काम के प्रेशर के बीच भी अपने लिए समय निकालें। पार्टनर के साथ तू-तू मैं-मैं वाली स्थिति बन सकती है। अगर स्वास्थ्य इस बीच गड़बड़ हो तो अपना ख्याल रखें। किसी भी चीज को इग्नोर करना सही नहीं होगा। खाना घर का ही खाएं। अभी बाहरी खाने से दूरी बनाकर रखें। रूटीन बनाएं और उसे ही फॉलो करें। इस बीच बेफिजूल के खर्चे से बचें।
मकर राशि पर शुक्र की टेढ़ी चाल का असर कैसा होगा?
मकर राशि वालों को भी इस दौरान चीजें उलझती हुई नजर आएंगी। हर तरह से चीजें फंसी हुई लग सकती है। मेंटल प्रेशर के बीच भी अपने लिए समय निकालने की कोशिश करें। ओवरथिंकिंग ना करें। ना ही इस दौरान किसी पर अपना गुस्सा निकालें। अपने खर्चे को थोड़ा काबू में रखने की कोशिश करें। खर्चे और बचत का बैलेंस सही करना होगा।
कुंभ राशि पर शुक्र की टेढ़ी चाल का असर कैसा होगा?
कुंभ राशि के जातकों को अगले 24 दिन तक थोड़ा संभलना है। इस दौरान महसूस हो सकता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। चीजें अटकेंगी तो मन खराब होगा। नौकरी-बिजनेस में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। वहीं रिश्ते भी उलझते दिख सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि शांत मन से बातचीत करके मामले को सुधारा जाए। पैसों के मामले में रिस्क ना लें। किसी भी तरह का निवेश करना अभी खतरे से खाली नहीं है। कुछ दिन के इंतजार के बाद ये सब करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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