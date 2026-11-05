अगले 30 दिन 5 राशियों की दूर होंगी आर्थिक रुकावटें, शुक्र गोचर बदलेगा भाग्य
Venus Transit: शुक्र इस समय मंगल के चित्रा नक्षत्र में हैं और 5 राशियों पर अपनी विशेष कृपा बरसा रहे हैं। शुक्र गोचर के प्रभाव से इन भाग्यशाली राशियों की आर्थिक रूकावटें दूर हो सकती हैं। जानें शुक्र गोचर का प्रभाव।
धन-संपदा के कारक शुक्र वर्तमान में चित्रा नक्षत्र में हैं और 5 दिसंबर 2026 यानी अगले 30 दिन इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस समय शुक्र वक्री हैं यानी उलटी चाल चल रहे हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। शुक्र, मंगल के प्रति सम हैं, यानी न ही शत्रु और न ही मित्र। चित्रा नक्षत्र में शुक्र का गोचर प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन है। मंगल और शुक्र का यह संयोग व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी, जोश और उत्साह पैदा करता है। इस गोचर के दौरान तुला समेत कई राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। जानें शुक्र का चित्रा नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।
चित्रा नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव क्या रहेगा?
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चित्रा नक्षत्र का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। इसके देवता विश्वकर्मा हैं। यह नक्षत्र आकर्षण, कला, निर्माण और रचनात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान धन, सुख-सुविधाओं, करियर और व्यापार में बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक तौर पर लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपको नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। कामकाज की स्थिति मजबूत होगी। आय के नए रास्ते खुलेंगे। किसी अटके धन की वापसी के संकेत हैं। व्यापारियों को नई साझेदारी या डील पर साइन करने का मौका मिल सकता है।
तुला राशि:
तुला राशि के लिए यह समय आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में विस्तारे के योग हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। साहस और पराक्रम रंग लाएंगे।
मकर राशि:
मकर राशि के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन करियर और धन की स्थिति में अच्छे बदलाव ला सकता है। इस समय नौकरी से जुड़े अवसर मिलेंगे। धन से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लिए यह समय धन के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव वाला साबित हो सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी करने में सफल रहेंगे। कारोबारियों को विस्तार के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों को शुक्र गोचर के प्रभाव से आय के नए साधन प्राप्त होंगे। पुराने साधनों से भी रुपए-पैसों की प्राप्ति होगी। माता-पिता के सहयोग से किसी काम में सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर अटके काम गति पकड़ेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिता सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान