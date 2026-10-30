6 और 22 नवंबर को शुक्र बदलेंगे चाल, अपनी राशि में लौटते ही इन राशियों की चमकेगी किस्मत
नवंबर 2026 में शुक्र दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। 6 नवंबर को शुक्र कन्या में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 22 नवंबर को तुला राशि में लौट आएंगे, जो शुक्र की अपनी राशि है। शुक्र के इस गोचर से कुछ राशियों के जीवन में प्रेम, सुख-सुविधा, आर्थिक स्थिति और करियर से जुड़े अच्छे बदलाव आ सकते हैं।
Venus Transit November 2026: नवंबर में शुक्र की चाल बदलने वाली है। इस महीने शुक्र दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले 6 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे। इसके बाद 22 नवंबर को वापस तुला राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि तुला शुक्र की अपनी राशि है। ज्योतिष में शुक्र को धन, वैवाहिक जीवन, प्रेम और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र का अपनी राशि में लौटना कुछ राशियों के लिए खास माना जा रहा है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने से लेकर आर्थिक स्थिति में सुधार तक, कई मामलों में इसका असर देखने को मिल सकता है।
6 और 22 नवंबर को बदलेगी शुक्र की राशि
पंचांग के अनुसार, शुक्र 6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 22 नवंबर को तुला राशि में लौट आएंगे। दरअसल, शुक्र इस समय वक्री चाल चल रहे हैं। इसी वजह से वह कन्या राशि में जाने के बाद दोबारा तुला राशि में वापस आएंगे।
ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख, धन, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है। कन्या राशि में शुक्र को नीच का माना जाता है, जबकि तुला उनकी अपनी राशि है। ऐसे में 22 नवंबर को होने वाला राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कई मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। नौकरी में लंबे समय से चल रही परेशानी दूर करने का मौका मिल सकता है। कारोबार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। प्रेम जीवन में चल रही अनबन को बातचीत से सुलझाने का मौका रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में लौटना खास रह सकता है। इस राशि के जातकों को अपने काम और प्रतिभा के दम पर पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। शिक्षा, मीडिया, कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण रहेगा। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन आर्थिक मामलों में अहम रह सकता है। इस दौरान आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। कारोबार में पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि, बिना सोचे-समझे किसी को पैसा उधार देने या बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए।
मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में प्रवेश करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार करने वालों को काम बढ़ाने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके किसी काम को आगे बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है।
शुक्र के गोचर से क्यों बढ़ेगा तुला राशि का महत्व?
शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं। इसलिए इस राशि में उनका प्रवेश ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। शुक्र की स्थिति को कुंडली में धन, प्रेम, विवाह और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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