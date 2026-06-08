गुरु, बुध, शुक्र गोचर कर्क राशि में मचाएगा धमाल, 13 दिन बाद से इन राशियों पर होगी धन की बरसात
Venus Transit Mercury Rashifal Guru Horoscope 2026 : धन, यश और प्रेम के कारक शुक्र का गोचर आज से कर्क राशि में हो रहा है। कुछ ही दिनों में गुरु, बुध और शुक्र की युति कर्क राशि में बनेगी, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है।
Venus Transit Mercury Rashifal Guru, कर राशि गोचर : कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है। यह राशि जल तत्व की राशि है, जिसमें इस समय गुरु ग्रह विराजमान हैं। जल्द ही इस राशि में तीन ग्रहों की युति बनने जा रही है। सबसे पहले शुक्र की एंट्री कर्क राशि में हो रही है। इसके बाद बुध का गोचर भी चंद्र की राशि में होगा, जिससे तीन ग्रहों की युति बनेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, 22 जून 2026 के दिन बुध का प्रवेश कर्क राशि में होने जा रहा है। बुध इस राशि में 7 जुलाई 2026 के दिन तक गोचर करने वाले हैं। इससे पहले धन, यश और प्रेम के कारक शुक्र का गोचर आज से कर्क राशि में हो रहा है। आज के दिन शाम में 5 बजकर 47 मिनट से कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति बनने जा रही है। इससे गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है। बुध के प्रवेश करते ही लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कर्क राशि में 3 ग्रहों की युति बनने से किन राशियों को लाभ हो सकता है।
गुरु, बुध, शुक्र गोचर कर्क राशि में मचाएगा धमाल, 13 दिन बाद से इन राशियों पर होगी धन की बरसात
कर्क राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में 3 ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में गुरु, बुध, शुक्र का गोचर करना बेहद शुभ माना जा रहा है। ग्रहों की कृपा से इस राशि के लोगों की पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। वहीं, फैमिली के साथ ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं।
मीन राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में 3 ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि में गुरु, बुध, शुक्र का गोचर करना मीन राशि के लोगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। कार्यस्थल में आ रही कठिनाइयां दूर होगी। आर्थिक लाभ के लिए बनाई गई योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। घर के सदस्य और दोस्तों संग अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वहीं, लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में 3 ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में गुरु, बुध, शुक्र का गोचर करना लकी साबित हो सकता है। व्यवसाय में किए गए हर प्रयास रंग लाएंगे। शादी-शुदा लोगों की लाइफ में रोमांस बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने मैनेजर और दोस्तों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा